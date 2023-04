MILLIONBUTIKK: Gunnar Greve (41) og Alan Walker (25) er vant til strømmetall i milliardklassen.

Gunnar Greve: Har solgt Alan Walker-rettigheter for flere hundre millioner

Både Greve og hans nye, amerikanske partner forteller at sistnevnte har kjøpt Alan Walker-musikkrettigheter til over 420 millioner kroner.

Syv år har gått siden den halvt britiske bergenseren Alan Walker (25) slo gjennom internasjonalt med singelen «Faded».

Nå skal artistens flerfoldige milliarder strømminger ha resultert i et av de største rettighetssalg i norsk musikk noensinne – og med få sammenlignbare tilfeller.

Walker-manager Gunnar Greve (41) forteller VG at halvparten av rettighetene knyttet til Walkers musikk fra perioden 2015 – 2020 nå er solgt til det amerikanske investeringsselskapet GoldState Music.

Bransje-ringrev kjøper

GoldState drives av bransjeringreven Charles Goldstuck, som tidligere blant annet har startet musikkselskaper med andre bakmanngiganter som Clive Davis og L.A. Reid.

Som plateselskapssjef har han tidligere hatt ansvar for blant andre Rod Stewart, Foo Fighters, Justin Timberlake og Britney Spears – for å nevne noen eksempler på karrierer han har håndtert.

Goldstuck sier til VG at han har kjøpt forleggerrettigheter (for låtskriving) og en majoritetsandel i masterrettigheter (for innspilt musikk) i Alan Walker-katalogen.

Både Greve og Goldstuck forteller at salget gikk for en samlet sum på litt over 40 millioner dollar, som med dagens kurs tilsvarer over 420 millioner norske kroner.

GULL OG GRØNNE SKOGER: Gunnar Greve har fått fart på forretningene.

Ifølge Greve begynte han og hans MER-musikkselskaper å jobbe med å lage en salgbar «pakkeløsning» av Walker-rettigheter allerede i 2020.

Walker-manageren tar med seg familie og business over dammen til sommeren, for å jobbe målrettet med Walkers musikk i det amerikanske markedet.

Goldstuck sier at han anser Walker som en av de viktigste artistene Europa har fostret de siste ti årene.

Og han uttrykker stor begeistring for å jobbe med EDM-artisten og Greve.

– Gunnar er en av de mest imponerende managerne jeg har hatt med å gjøre noensinne. Jo mer han snakket om Alan, hva de har oppnådd og hvilke planer de har, jo klarere ble det for meg at Alan kunne bli en veldig viktig del av det jeg driver med.

– Alans store mulighet

Ifølge Goldstuck er investeringen fremtidsrettet, selv om det han har kjøpt nå er «gammel» Walker-musikk.

– Jo mer suksess Alan har i fremtiden, jo mer innvirkning har det på katalogen hans. Og jeg tror at Alans store mulighet er å erobre større deler av det amerikanske markedet. Han er svær i Asia, svær i Europa – og en viktig artist i USA, men jeg tror han har mye større potensial her.

INVESTORER: Charles Goldstuck (t.v.) og Joe Lewis.

Med på laget har Goldstuck britiske Joe Lewis, en styrtrik investor som blant annet eier flest aksjer i den engelske fotballklubben Tottenham – Gunnar Greves favorittfotballag fra barnsben av.

– Jeg har sagt til Gunnar at hvis Alan ikke får flere hits, vil ikke Gunnar få slippe inn på stadion og se flere Tottenham-kamper, ler Goldstuck.

Lewis er også involvert i byutviklingen av Lake Nona, området i Orlando, Florida hvor Greve nå skal bosette seg.

– Der bygger vi også musikkstudioer og produksjonsfasiliteter, forteller Goldstuck.

– Verdifull katalog

De siste årene har musikkrettigheter styrket seg som attraktiv vare for investorer med store finansielle muskler.

I den norske artistfloraen er det imidlertid få rettighetssalg som kan sies å være av internasjonal størrelse.

Et hederlig unntak er den USA-baserte, norske hitsnekkerduoen Stargate, som består av Tor Erik Hermansen og Mikkel Storleer Eriksen.

I 2018 solgte de rettigheter for det som ifølge bransjebladet Billboard var en anslått sum på rundt en halv milliard kroner.

SOLGTE STORT: Stargate. Fra venstre: Mikkel Storleer Eriksen og Tor Erik Hermansen.

Willy Martinsen er kommunikasjonsdirektør i TONO, som forvalter rettigheter for låtskrivere i Norge. Han sier at Stargate-salget er det eneste norske tilfellet han kjenner til som er sammenlignbart med Walkers.

– Walker har en veldig verdifull katalog, sier Martinsen, som også mener at salgssummen signaliserer stor tro på katalogens verdi fra kjøpers side.

– Dette er musikk som kommer til å leve lenge. Den har festet seg og blitt markant i verden.

– Ekstremt gode inntekter

– Musikkrettigheter har vist seg å være gode investeringsobjekter. Det er blitt en ganske stor business, men som kanskje ikke er kommet til Norge på samme måte ennå, sier Greve.

Den norske manageren mener at musikkbransjen nå har begynt å komme seg videre fra det som lenge var klagesangen: «Hvordan skal man tjene penger på Spotify?»

– Det sa man for ti år siden. Det er veldig få som sier det i dag. Realiteten i dag er at både TikTok og Facebook og andre flater også begynner å betale substansielt. Dette er et økosystem som bare vokser tredimensjonalt, sier Greve.

– Og da kommer også inntekter til de som sitter på rettigheter. Musikk kommer til å øke og ha en eksponentiell, flerdimensjonal vekst i mange, mange år.

INNBRINGENDE: Alan Walker, her i velkjent maskert fremtoning på VG-listekonserten i 2022.

Ifølge Greve er salget av Walker-rettigheter litt utradisjonelt.

– Ikke sånn som når du leser at Bob Dylan har solgt katalogen sin, da er det ofte én stor artist som har solgt alle sine rettigheter og skal ha pensjonen sin, sier han.

Greve viser til at store artister som Dylan, Neil Young og Bruce Springsteen har flere tiår med tung rotasjon på amerikansk radio som viktig salgspoeng når de selger sine rettigheter.

– Ekstremt gode inntekter, men veldig kort historikk, sier manageren om Walker-katalogen.

Et viktig salgspoeng for Greve har vært at Walkers musikk nå har 50 milliarder sertifiserte strømminger å vise til, over alle plattformer.

Slutt med plateselskapet

Hvordan de drøye 420 millionene er fordelt mellom selgerne ønsker ikke Greve å oppgi. Walker ønsker ikke selv å kommentere salget.

Pengene fordeles imidlertid på flere enn artisten og manageren, ifølge sistnevnte.

Hans MER-selskaper har flere låtskrivere og produsenter involvert i Walkers musikk; Walkers låter har ofte et tosifret antall rettighetshavere involvert.

– Det er en rekke mennesker i denne avtalen som selger rettigheter, og som har gjort en veldig god avtale.

Mye av disse pengene vil ifølge Greve investeres i virksomheter rundt Walker-universet, og i utvikling av merkevaren – ikke minst i form av den forestående USA-satsningen.

Manageren opplyser også at Alan Walkers kontrakt med Sony Music – et av de tre globale, store plateselskapene – nå er gått ut, og ikke vil bli fornyet.

Det er via Sonys svenske avdeling Walker har vært signert.

– Jeg tror at de store plateselskapene har utspilt sin rolle i stor grad for nye og fremtidige artister, sier Greve.

Han understreker imidlertid at det ikke er noe dårlig stemning tilknyttet bruddet med plateselskapet – og at de fortsatt skal jobbe med Sony om forvaltning av Walkers katalog.