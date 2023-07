Nylig strømmet 420

millioner inn i Gunnar

Greves musikk-imperium. Nå tar han sats

og flytter fra Norge.

Men én ting plager ham.

– Det er det tyngste og vanskeligste

– Jeg har allerede en ganske klar plan for hva pengene skal brukes på, sier Gunnar Greve (41).

– For meg gir det muligheter til å gjøre det neste vi skal gjøre.

Vi visste fra før at det gikk bra med bergenserens business.

Som manager, plateselskapssjef og ymse annet for DJ og popgigant Alan Walker (25) har han de siste årene vært omsust av nyheter om milliardstrømmetall og millioninntekter for radarparet.

Men akkurat hvor bra det sto til, ble klart i starten av april, da Greve gjorde det kjent at han, Walker og et knippe kreatører de jobber med, hadde solgt musikkrettigheter til et amerikansk selskap for over 420 millioner kroner.

Akkurat hvordan de drøye 420 millionene fordeles, ønsker ikke Greve å røpe.

I kontoret han har i sitt hjem i Holmenkollen, går han likevel med på at han nå har avansert fra å «sitte godt i det» til å sitte enda bedre i det.

– Ja. Jeg får håpe at det er fortjent. Og så har jeg jo solgt. Jeg har gitt opp noe for å få noe – gjennom det vi har bygget og skapt – og det er alltid en prislapp på alt.

Han understreker at rettighetene som ble solgt, bare utgjorde rundt 50 prosent av det de hadde på hånden.

Så det blir fortsatt en strøm av Walker-inntekter i tillegg til det siste bankinnskuddet.

– Ikke hypp på bare å slappe av resten av livet?

– Det kunne ikke falt meg inn, altså.

Denne helgen tar han med seg forloveden Henny Stenshaug Pettersen (30) – hans «enestående, langt bedre halvdel» – og deres to barn Alba (3) og Gunnar (1) og flytter til Orlando i Florida.

Det blir samtidig et brudd med familiemønsteret han har levd med de siste årene:

Døtrene Ronja Cecilie (11) og Guri Gisela (10) fra Greves første ekteskap blir boende hos sin mor i Oslo.

– Det er det tyngste. Det er det vanskeligste, sier Greve med ukarakteristisk lav røst.

– Og det er grunnen til at jeg ikke kan ikke være i Norge heller. Jeg kommer til å tilbringe så mye tid her som mulig. Men de har selvfølgelig rom i Orlando og skal være der borte så mye de klarer og kan.

Greve sier han har satt av

fem år til USA-satsingen. – Jeg skal ikke bli amerikaner,

konstaterer han.

– Jeg har en ekstrem kjærlighet for landet og menneskene og det livet vi lever her i Norge. Og jeg vet godt nok hvordan livet kommer til å bli der borte, nok til å være ganske sikker på at det ikke er noe jeg vil gjøre for godt. Det er for desentralisert og stort.

Han påpeker også at han tenker på sikkerheten rundt det å ha barn i de forente og like fullt dypt splittede statene.

– Jeg har ikke lyst til at mine barn skal være ungdommer i USA.

I Orlando står boligen klar til å ta imot familien.

Dette blir en «mission», forklarer Greve.

– Oppdraget er å breake Alan i USA.

En som tror på dette oppdraget, er den tungt meritterte amerikanske musikkbakmannen Charles Goldstuck.

Det var hans selskap GoldState Music som la pengene på bordet i Walker-rettighetssalget. I Florida skal de jobbe sammen.

– Gunnar var opprinnelig artist selv og forstår derfor den kreative prosessen. Han skjønner hva som kreves for å bli en artist med suksess, sier Goldstuck til VG.

– Han har et ukuelig fokus, hvilket betyr at han alltid er «på», uansett om jeg snakker med Gunnar syv om morgenen eller ni om kvelden. Han får med seg alt, hviler aldri og er svært grundig og kreativ i måten han jobber med Alan på, enten det gjelder det kreative, turneer eller forretninger.

Greve er en «allrounder» med stor gjennomføringsevne, mener Goldstuck.

– I musikkbransjen er ikke alle slik.

Den største investoren

er britiske Joe Lewis. 86-åringen eier en av

verdens største yachter.

Lewis skal være god for over 40 milliarder kroner og oppholder seg mye på Bahamas.

Der eier han et stort musikkstudio med tilhørende bofasiliteter, attraktivt for artister som gjerne vil opprettholde en viss levestandard mens de holder på med innspillinger.

Greve og Walker har ifølge Greve gjestet den nevnte yachten, på Bahamas. Greve forteller storøyd om flere originale Picasso-verk i middagssalen og båtens egen fullskala padeltennisbane.

Joe Lewis i beige frakk på Tottenham-kamp i 2011.

Lewis er også største aksjeholder i den engelske fotballklubben Tottenham – Greves favorittlag fra barnsben av.

Tilfeldig at salget gikk til Tottenham-sjefen?

– Helt tilfeldig, ler Greve.

– Vi oppsøkte ikke ham. Men det hjelper jo på!

Det hjalp derimot ikke på, ifølge Greve, at Alan Walker er en ganske «diehard» Liverpool-tilhenger.

– Lewis ble fly forbannet da han oppdaget det, haha!

Rundt høyre håndledd har han armbåndet han fikk av forloveden Henny, laget av den norske gullsmeden og kreatøren Marv.

– Mens klokken kjøpte jeg som gave til meg selv da vi markerte vår femte globale Topp 50-låt noen år tilbake, forklarer han om Rolexen rundt venstrehånden.

Greve avfeier at multimillionsalget av rettigheter har noe med skatteparadiset Bahamas å gjøre.

– Nei. Det er mer at familien Lewis og familien Goldstuck har sin base der. Og de har et studio der hvor vi har spilt inn en del. Vi har ikke per nå noen business eller noen eiendeler på Bahamas.

I en tid hvor norske mangemillionærer og milliardærer flykter fra norske skattekrav, vil Greve også påpeke dette:

– Det er ikke sånn at jeg flytter til USA for å slippe å betale skatt.

Tidligere i år opplevde han å bli saksøkt av Skatteetaten, som krevde nær 2,5 millioner kroner for en ubetalt skatteregning og tok pant i boligen i Holmenkollen. Greve var rask til å gjøre opp for seg.

I en melding til VG skrev han:

«Det lønner seg å betale skatten sin!»

Nå sier Greve at har tenkt å beholde mye av sin virksomhet i Norge. Blant annet åtte studioer i bygget hvor hans MER-selskaper og musikkforlaget har holdt hus.

Ikke bare det; han utvider også. For tiden jobbes det med å pusse opp en villa på Frogner, 679 kvadratmeter til en angivelig pris på over 35 millioner, som Greve og Walker spleiset på i 2021.

– Dette blir et hus hvor både

Alan og jeg skal skape, skrive

og i perioder bo, sier Greve. – En lekegrind for godt

voksne musikanter, om du vil.

Villaen vil inneholde en leilighet og studio til radarparet, samt huse både kontorer og «kreatørsuiter» for låtskrivere og fra inn- og utland.

Sistnevnte i stor grad myntet på artister som besøker Oslo for å drysse litt stjernestøv på nye Walker-låter.

– Dette blir forhåpentlig og antagelig et av de mest spennende og levende arnestedene for kreasjon og kreativitet i Norge.

Via et velutviklet image rettet mot gaming-generasjonen og samarbeid med store spillprodusenter har Greve og Walker truffet en gedigen og ettertraktet målgruppe.

Alan Walker under VG-lista på Rådhusplassen i Oslo, juni 2022.

Og mens de siste ti årene har vært preget av klagesang fra artister som synes at Spotify betaler ut for lite penger, er det en ganske annen lyd i Greve-pipen.

Han elsker den digitale musikknåtiden – muligens fordi han har knekt en kode eller to.

– Disse inntektene blir jo bare større og får nye veier, det er som en elv nedover en fjellside. Den finner nye veier og nye kanaler hele tiden. Sånn fungerer den digitale sfæren. Så er det også gøy fordi fjellet ennå er så stort.

Info Alan Walker-industrien i tall Inntekter fra master- og forleggerrettigheter: Ca. 1 milliard kroner generert i totale inntekter for alle Walker-låter. Ca. 700 millioner beholdt av lisenstagere og distributører. Ca. 200 millioner beholdt av Alan Walker og MER Recordings. Ca. utbetalt 100 millioner til rettighetshavere, hvorav rundt 80 millioner til norske rettighetshavere. Strømmetall per 31.12 2022, fra de ti største plattformene: YouTube: 18.439.605.958 QQ: 17.343.064.411 Spotify: 6.990.091.339 Apple: 1.084.936.550 NetEase: 1.073.270.929 Wynk: 627.873.758 Pandora: 492.742.312 Amazon: 413.797.866 KakaoM: 406.442.962 Saavn (JioSaavn): 369.431.329 Topp 5 låter per 31.12 2022, antall strømminger fra alle plattformer: «Faded»: 16.890.012.382 «On My Way»: 4.417.681.221 «All Falls Down»: 4.400.561.954 «Lily»: 3.895.798.196 «Darkside»: 3.736.804.766 Alle tall er oppgitt av MER. Vis mer

Walkers gjennombruddshit «Faded» fra 2015 har nå bikket 1,7 milliarder avspillinger på Spotify.

På YouTube har låten dobbelt så mye – og flerfoldige hundre millioner til, om vi legger til konsertvideoer, remikser og slikt.

Gunnar Greve forklarer hvordan inntektene har endret seg:

– Fire prosent av den første millionen jeg fikk for «Faded», kom fra digitale plattformer. Resten var fra radio, konserter, de gode gamle tradisjonelle måtene. I dag, på den neste millionen, er det 65 prosent.

De siste årene har flere av musikkhistoriens giganter solgt rettigheter for både millioner og milliarder. Bruce Springsteen, Bob Dylan, Neil Young og Justin Bieber er bare noen av dem.

Greve mener at Walker-salget hans skiller seg klart fra disse, selv om det sklir sømløst inn i en tid hvor musikkrettigheter er blitt en ettertraktet vare.

På veggen hjemme har Greve et trofé som skal vise at han har 50 milliarder sertifiserte strømminger av Walkers musikk å slå i bordet med.

– Det er det kanskje 70 artister i verden som har. Bob Dylan har ikke sjanse til å få et sånt digitalt fotavtrykk noensinne, mener Greve, som lar flere Alan Walker-detaljer gå igjen i kontorsfæren.

Manageren mener det er en enkel jobb å selge rettigheter med artister som de ovennevnte veteranene, fordi selskapene som kjøper dem er ganske «old school» rigget – og ser enkelt og greit at fire–fem tiår med radiospilling i USA er historikk som tyder på gode muligheter fremover også.

– Det er jævlig vanskelig å gjøre en god deal på en «ung» katalog, sier Greve.

– Men de fra 15 til 25 som vokste opp med Alans musikk på 2010-tallet og nå inn i 2020-tallet – de er et publikum som per definisjon er langt mer verdifullt i et 30-årsperspektiv. Med all respekt for både Dylan og Sting og Pink Floyd og alle andres fans.

I mars holdt han kjendisspekket

avskjedsfest for seg selv. Med forloveden Henny ved sin side.

I forkant hadde Greve kunngjort sin kommende USA-flytting. Dette ga mye oppmerksomhet, forteller han.

– Jeg har fått meldinger og mailer fra folk som sier at det er så kult at det er noen som tør å satse på utlandet. Og det synes jeg er veldig hyggelig at folk sier.

Han vil likevel gjøre det klart at Alan Walkers omfattende suksess i Asia ikke kom av seg selv.

– Dette må ikke komme ut som arroganse, men hvis folk ikke har forstått – jeg pendlet mellom Asia og Oslo i tre år. Jeg har nesten utelukkende jobbet internasjonalt i snart ti år, påpeker Greve.

– Vi hadde jo adresse på hotell i Hongkong og Shanghai i nesten to og et halvt år, før covid traff. Det var langt heftigere, tror jeg, enn hva denne flyttingen til USA kommer til å bli.

«Vinkjelleren» i Holmenkollen har Gunnar Greve fylt opp med sneakers.

Alan Walker har siden 2015 vært signert til storselskapet Sony. Kontrakten gikk ut i februar.

Den blir ikke fornyet, forteller Greve, selv om Sony ifølge ham kom med «et veldig flatterende tilbud».

Sonys svenske kontor, som hadde kontrakten med Walker, har ikke besvart VGs henvendelse om en kommentar til dette.

De ser seg heller ikke rundt etter noe nytt plateselskap, forteller manageren – som mener at disse selskapene i stor grad har utspilt sin rolle for nye artister.

– Fordi de rett og slett ikke har tid og kapasitet eller tålmodighet og evne. Altså, for ti år siden hadde plateselskapene ca. tre ganger så mye penger til markedsføring som de har nå. Og i dag slipper de vel minst 10–15 ganger så mange låter.

Han er barnebarn av høyesterettsadvokat Gunnar Greve senior – og sønn av høyesterettsadvokat Gunnar Greve junior. Gunnar Greve den yngre skulle bli eplet som rullet lengst fra stammen.

Han ble først kjent som rapper i bergensgruppen Spetakkel. Og bandnavnet skulle vise seg å bli en pekepinn på fremtiden.

Han har vært i retten med en tidligere MER-partner. En annen tidligere partner kranglet han angivelig med om vesentlige beløp.

I 2016, parallelt med at Walkers «Faded» tok kloden med storm, holdt Greve på å gå konkurs og hadde samtidig en langvarig juridisk bikkjekrangel med Walkers tidligere plateselskap.

Samme år ble Greve skilt.

– Åpenbart har jeg hatt en rekke konflikter, medgir han.

– Med både medarbeidere, klienter og konkurrenter. Men hvis du har ambisjoner om å skape noe stort, og som kan stå solid, må du også leve med ikke å kunne gjøre alle til lags. Noe annet er rett og slett en umulighet.