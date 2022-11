POPDIVA: Mariah Carey, her på scenen under Global Citizen Festival i New York i september.

Avblåser krangel om Mariah Careys julehit

Mannen som saksøkte Mariah Carey for 210 millioner kroner, har snudd.

Countryartist og låtskriver Andy Stone (50) gikk i juni rettens vei i Louisiana i juni med påstand om at Mariah Carey hadde gjort seg skyldig i brudd på opphavsrett.

Stridens kjerne var julelåten «All I Want For Christmas Is You», som Carey skrev sammen med Walter Afansieff (64) før albumslippet i 1994.

Stone, også kjent under artistnavnet Vince Vance, hevdet i søksmålet at hans låt med samme tittel fra 1989, var krenket av Careys hitlåt.

Stone krevde ikke mindre enn 210 millioner kroner i oppreisning for det han hevdet var kopiering av hans låttittel.

Men nå har han gjort helomvending, skriver People.

Countryartisten søkte retten tirsdag denne uken om å trekke søksmålet.

Hvorfor han har snudd, er ikke kjent. Hverken Stones eller Careys representanter har besvart Peoples henvendelser eller kommentert utfallet offentlig.

HEDRET: Mariah Carey under innlemmingen i Songwriters Hall of Fame i New York i juni.

Stone hevdet i sitt opprinnelige søksmål at Carey hadde tjent urettmessig store summer på sin «All I Want For Christmas Is You». Han hevdet også at det var mer enn navnet på låten som lignet.

Carey var saksøkt sammen med Walter Afansieff og plateselskapet Sony Music Entertainment.

Selv spilte han i sin tid inn sin versjon som en del av gruppen Vince Vance & the Valiants. Stone hevdet at låten fikk mye spilletid på radio i 1993 og at den klatret på country-hitlistene frem til Carey slapp sin låt året etter.

Stones låt fikk imidlertid litt oppsving da Kelly Clarkson (40) spilte den på sitt julealbum «When Christmas Comes Around» i 2001.

Massiv hit

Careys «All I Want For Christmas Is You» har toppet listene i en rekke land verden over – år etter år. Den kan skilte med over en milliard avspillinger på Spotify og kåres jevnlig til verdens mest populære julesang.

BBC skriver at det i 2017 ble anslått at Carey hadde tjent godt over 600 millioner kroner i royalties på låten.

Mariah har siden starten av karrieren solgt godt over 200 millioner på verdensbasis og knust den ene rekorden etter den andre. I 2015 fikk hun sin egen stjerne på ærverdige Hollywood Walk of Fame.

Noen solide smeller har det også blitt opp gjennom årene. Blant annet endte «Glitter»-albumet i flopp i 2001 – før det plutselig toppet listene 17 år senere.

