SUPERSTJERNE: Taylor Swift har en stor fanbase over hele verden.

Taylor Swift endret omstridt sangtekst

Taylor Swift (33) ga nylig ut sitt tredje album med nyinnspilling av gamle låter. Én spesiell endring har derimot fansen bitt seg merke i.

På albumet «Speak Now (Taylor’s Version»)» gir Swift nytt liv til sangene fra orginalalbumet «Speak Now» fra 2010.

Grunnen til at artisten lager nye album med tidligere repertoar, er at rettighetene til hennes seks første album ble solgt mot hennes vilje.

Teksten til én av sangene på det ferske albumet er derimot ikke den samme som i originalen.

Sangen «Better Than Revenge» fra 2010 handler om hvordan en annen kvinne «stjal» mannen hennes.

Swift fikk massiv kritikk etter at sangen ble gitt ut i 2010, ettersom hun tilsynelatende skylder på kvinnen som «tok» mannen hennes, fremfor mannen selv.

Refrenget i originalen går som følger:

«She’s not a saint and she is not what you think, she’s an actress, woha, she’s better known for the things that she does on the mattress».

Dette kan direkte oversettes til:

«Hun er ingen helgen, hun er ikke det du tror, hun er en skuespiller, woha, men hun er bedre kjent for de tingene hun gjør på madrassen».

Denne linjen i teksten er spesielt kritisert for å «slutshame «slutshameFordømme en person (særlig kvinne) for holdninger og/eller handlinger knyttet til seksualitet.» kvinnen som «tok» hennes daværende kjæreste.

– Jeg var 18 da jeg skrev det, sa Swift til The Guardian om teksten i 2014, noen år etter utgivelsen, og la til:

– Det er den alderen hvor du tror at noen faktisk kan ta kjæresten din. Når du vokser opp, så innser du at ingen kan ta noe fra deg dersom de ikke vil dra.

Noen fans forutså derfor at artisten muligens hadde endret noe av sangteksten i hennes gjenninnspilte album.

Dette viste seg å stemme, og refrenget lyder nå:

«She’s not a saint and she is not what you think, she’s an actress, woha, he was a moth to the flame, she was holding the matches.»

I den nye teksten synger altså Swift heller:

«Hun er ingen helgen, hun er ikke det du tror, hun er en skuespiller, woha, han var en møll til flammen, hun holdt fyrstikkene».

Altså en referanse til møll som tiltrekkes av lyset.

Endringen har blitt mye omtalt av Swift-fans. Noen mener endringen endelig legger noe av skylden på mannen også.

Andre mener at det å endre én linje i den sangen, ikke endrer det «slutshamende» «slutshamende» Fordømme en person (særlig kvinne) for holdninger og/eller handlinger knyttet til seksualitet.budskapet.

I tweeten nedenfor har én skrevet «Taylor som later som det ikke er mer kvinnehat i Better Than Revenge, fordi hun endret en linje» med en humoristisk video av sangeren Adele som ser tomt ut i luften.

