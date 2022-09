NYTT SPRELL: Durek Verrett prøver seg som artist, og hinter om at det ikke blir med denne ene låten. – Mer på vei, skriver han på Instagram.

Låtanmeldelse: Shaman Durek – «My House»: Tanketomt babbel

Som artist byr Durek Verrett på musikk av typen man hørte mye der og da kronprinsparet fant hverandre.

Publisert: Nå nettopp

Selv om man skulle være skikkelig vanskelig og vrang, er det vanskelig å hevde at dette er en håpløs låt. Den er bare smått fantasiløs.

«My House» bygger opp en fremoverlent housebeat med tidsriktige synther og trommer. Synthbokser mange på sjamanens alder har anskaffet seg de siste årene for å lage elektronisk musikk i kjellerstuen eller boden. Fra denne synthboden roper prinsesse Märtha Louises kommende ektemann et mantra om at det ikke er stoler, bord eller senger i huset hans.

Man danser i sjamanens hus. Og bare det. Javisst.

Det høres ut som han har hørt mye på James Murphys dypt savnede LCD Soundsystem, der han raller av gårde.

Faktisk, om man legger godviljen litt til, er vokalknekken der han synger «my house» nesten identisk med LCDs «Daft Punk is Playing at My House».

I motsetning til Murhpys metasatiriske og emosjonelle tekster stiller Durek med tanketomt babbel på Chic-nivå. Tenk «Dance, Dance, Dance (Yowsah, Yowsah, Yowsah)», dog uten Nile Rodgers’ fingerspissfølelse. Men også uten Shaman Dureks «Spirit Hacking» og tilsvarende nøkler til personlig kraft og transformasjon.

Hvis det da ikke er et poeng at man skal høre på låten til man går i transe og finner en dypere mening med eksistensen.

Ikke i strømmen

I dagens populærmusikalske landskap er det interessant at han ikke har satset på en mer utagerende tekst à la Ballinciaga, Beathoven eller Roc Boys.

Samtidig kan dette fint finne på å bli en hit for eiendomsmeglere på TikTok. Ja, de finnes.

Tatt i betraktning Dureks evne til å si og gjøre ting som skapt for å få oppmerksomhet er det interessant at han ikke gjør noe mer kontroversielt enn dette når han først «satser» som artist.

Det er ordinær drivende house veldig få hadde brydd seg med, om det ikke sto Durek på omslaget.

Det eneste kontroversielle her er at «My House» foreløpig kun er til salgs, og ikke finnes tilgjengelig på strømmetjenester før om knappe tre uker.

Det er forretningsmessig genialt.

Med tanke på hans fremtidige svigerfamilie må det derimot sies at «My House» er omtrent like «farlig» som beatene hans fremtidige svoger og svigerinne møttes til på raveparty under Quartfestivalen for snart et kvart århundre siden.

Og det tror jeg de fleste kan leve helt greit med.