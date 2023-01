AV MÅNESKIN GROR DET INGENTING: Italienere gir sex, dop og rock n’ roll et dårlig rykte.

Plateanmeldelse: Måneskin – «Rush!»: Måneskit

Eurovision-vinnere serverer nok en dose nevemagnetisk «rock».

Det kan åpenbart ikke slås fast ofte nok: Nei, rocken er ikke dau.

Men den italienske kvartetten Måneskin, som av uforklarlige grunner har klart å bygge videre på momentumet sitt etter Eurovision-seieren med «Zitti E Buoni» i 2021, anstrenger seg virkelig hardt for å påføre sjangeren det endelige banesåret.

Tredjealbumet «Rush!» består av 17 låter med én ting til felles: De høres ut som de har blitt pønsket ut av dresskledde vampyrer på et mørklagt konferanserom i Romas forretningsdistrikt.

Musikalsk trekker brorparten av sangene veksler på Franz Ferdinand og annen for lengst fortrengt danserock fra det tidlige 00-tallet.

«Seven Nation Army»-riffet er og blir den hellige gralen i dette universet, men Måneskins tomme og hule omgang med inspirasjonskildene sine – aksentuert av frontmann Damiano Davids enerverende vokal og kørka attityd – egner seg først og fremst til å gi sex, dop og rock n’ roll et dårlig rykte.

Tekstene er – på sitt beste – fullstendig intetsigende. På sitt verste er det så man formelig kjenner hjernecellene forvitre under lyttingen:

«Bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla

I hate your face, but I like your mum’s

You play it smart, but you look so dumb

Dumb dumb dumb dumb dumb dumb dumb»

De tre låtene på italiensk står dermed igjen som albumets sterkeste – i det minste for de av oss som (i denne sammenhengen) er så heldige at vi ikke behersker språket.

BESTE LÅT: «Mark Chapman»