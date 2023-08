BEGRAVES: Sinead O’Connor, her under sin opptreden ved Nobelpris-utdelingen i Oslo 1994.

Slik blir Sinead O’Connors begravelse

Familien inviterer publikum til å ta farvel.

Nesten to uker etter at den irske artisten og aktivisten ble funnet død i sin nyanskaffede London-leilighet, forbereder familien 56-åringens begravelse.

I en pressemelding fra familien, gjengitt av blant andre The Guardian, opplyses det at Sinead O’Connor begraves tirsdag formiddag, i den irske kystbyen Bray, som ligger sør for Dublin.

Der bodde artisten i 15 år.

Publikum vil få anledning til å ta et siste farvel når begravelsesfølget passerer strandpromendaen i Bray. Deretter fortsetter følget til en privat seremoni.

«Sinéad elsket å bo i Bray og menneskene i byen. Med denne prosesjonen ønsker familien å anerkjenne all kjærlighet som er blitt vist henne fra folket i County Wicklow og andre steder, siden hun forrige uke reiste for å dra til et annet sted», heter det i pressemeldingen som ble offentliggjort søndag.

«Irland elsker Sinead»

Et improvisert minnesmerke med blomster, lys og hilsener har ifølge Irish Times vokst ved inngangen til strandpromenaden etter at sangerens død ble kunngjort 26. juli.

Dødsårsaken er ikke offentliggjort. Irish Times meldte sist torsdag at O’Connors kropp var tilbakeført til familien etter obduksjon.

Der ble det også oppgitt at det kan ta uker å få avklart dødsårsaken, og at denne vil bli offentliggjort hvis dødsfallet etterforskes.

HYLLES: Slik ser minnesmerket ut, i nærheten av der Sinead O’Connor begraves tirsdag.

Et annet minnesmerke får nå stor oppmerksomhet i britisk presse: I en åsside med utsikt over Bray står det «ÉIRE ♡ SINÉAD» – «Irland elsker Sinead» – i ti meter høye bokstaver.

Dette er plassert rett over et navigasjonslandemerke fra andre verdenskrig, hvor det opprinnelig stod «ÉIRE», det irske navnet på hjemlandet. Det var plassert der for at piloter skulle vite at de var over irsk jord.

Landemerket ble gjenoppdaget etter at en skogbrann svidde av bakken i 2018.

– Så mye er blitt sagt om Sinead etter hennes nylige bortgang, jeg er ikke sikker på hva som er igjen å si, sier direktør Richard Seabrooke i det Dublin-baserte byrået The Tenth Man, som står bak installasjonen, ifølge blant andre Evening Standard.

– Vi ville bare benytte anledningen til å markere øyeblikket med en tydelig hyllest som symboliserer hva hun betydde for dette lille landet vårt.

I en video av minnesmerket står det:

«Du brukte din heftige, skjøre stemme til å gi mange andre sin stemme. Du skrev din historie her i verden, og den betydde all verden for oss. Hvil i styrke.»

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post