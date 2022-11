SOUL MAN: I sitt stille sinn forbannet Bruce Springsteen Arctic Monkeys for å ha kommet ham i forkjøpet med platetittelen «The Car».

Plateanmeldelse: Bruce Springsteen – «Only the Strong Survive»: Sjefen blir sjelfull

Bruce Springsteen feirer lyden av sine formative år på et album som dirrer av overskudd og musikkglede.

Har vi nå endelig kommet til det punktet der et coveralbum fra Bruce Springsteen frister mer å fordype seg i enn en plate bestående av nyskrevet materiale?

Vel, ja. I det minste om låtmaterialet han tolker er sterkt nok – og om sangene han skriver selv er ujevne nok, hvilket har vært tilfelle i en litt for lang årrekke nå.

I så måte er «Only The Strong Survive» en no-brainer: 15 mer eller mindre klassiske og vidunderlige soullåter, mange av dem fra Springsteens ungdomsår, men med et tidsspenn fra 1961 (Johnny & Jackeys «Someday We’ll Be Together», senere covret av The Supremes) til 2000 (northern soul-helten Dobie Grays mimrende «Soul Days»).

Det stilistiske spennet er tilsvarende prisverdig – her forekommer Motown-klassikere fra The Temptations, Jimmy Ruffin og Frank Wilson, Stax (William Bell), Chicago-soul (Tyrone Davis og Jerry Butler ganger to, inkludert det fabelaktige tittelsporet) og «blåøyd» soul i form av «The Sun Ain’t Gonna Shine (Anymore)», som for alvor ble udødeliggjort av The Walker Brothers i 1966.

Å sammenligne Springsteens tapninger med de ypperste tolkningene av disse sangene er like meningsløst som det er urettferdig: 73-åringen fra New Jersey har selvsagt ingen forutsetning for å ta så mye som et fnugg av eierskap til noen av dem i 2022.

Det han derimot kan – og gjør – er å kose fletta av seg mens han synger dem, med smittsom effekt. Versjonene legger seg tidvis svært tett opp til tidligere tolkninger, men det prosjektet mangler av originalitet innkasserer det på respekt, entusiasme og hovedpersonens (etter eget sigende nyvunne) selvtillit som sanger.

Han henger gjennomgående godt med her, Bruce, med effektiv drahjelp fra band, strykere, blåsere og korister. 80-tallslåtene «Nightshift» (Commodores) og «When She Was My Girl» (Four Tops) sklir fint inn i helheten, og det er gøy å høre vår mann gi shoutouts til Sam & Dave og få svar tilbake fra Sam Moore på «Soul Days».

Andre umiddelbare favoritter teller William Bells vakre «I Forgot to Be Your Lover» og den både struttende og melankolske «The Sun Ain’t Gonna Shine (Anymore)». Kun Four Tops’ «7 Rooms of Gloom» oppleves en smule kavete, men det gjelder jo for så vidt også den frenetiske originalen.

«Only the Strong Survive» kan og bør høres som en kjærlighetserklæring – både til en lysende del av den amerikanske sangboken, til et USA som gradvis forsvinner og til ungdomstidens stormfulle høyder. Om disse låtene kan treffe nye lyttere i samme slengen, er ingenting bedre enn det.

BESTE LÅT: «I Forgot to Be Your Lover»