Kommentar

Meat Loaf er død: Han ville gjøre alt. Og gjorde det.

Av Tor Martin Bøe

Meat Loaf døde torsdag – 74 år gammel. Noen dødsårsak er foreløpig ikke oppgitt.

Meat Loaf tok ikke seg selv så seriøst. Det kan vi alle lære av.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Michael Lee Aday, født Marvin, kun kjent som Meat Loaf, var musikalartisten som skapte tidens fjerde mestselgende album noensinne, og fremdeles er en internettmeme på grunn av en mindre rolle i en dystopisk kultfilm.

Han var beviset på at det viktigste er ikke å ta seg selv så seriøst. At ingenting er så alvorlig at man ikke kan tøyse med det. Og at det meste blir bedre med dosevis av selvironi.

Det var sannsynligvis derfor han takket ja til rollen som dørvakt i «Wayne’s World» og senere spilte bussjåføren i filmen om Spice Girls, «Spice World».

Det er definitivt derfor at det er hans mannepupper Edward Norton gråter seg bort i «Fight Club». Og derfor er det viktigste han legger igjen av jordlig gods en skamløs futuristisk rockemusikal om Peter Pan, fordelt over tre album og tre tiår.

Han er umulig å snakke og skrive om uten å nevne Jim Steinman. De sentrale delene av karrieren var uløselig knyttet til komponisten som gikk ut av tiden for under et år siden.

les også Meat Loaf er død

Et samarbeid som bar fram «Bat Out of Hell». Et av tidenes mestselgende album. Men også et samarbeid som leverte en av moderne tids mer absurde søksmål. På slutten av åttitallet gikk Steinman rettens vei for å hindre Meat Loaf fra å spille inn Steinmans låt «It’s All Coming Back To Me Now». Steinman ville heller gi den til konseptbandet sitt Pandora’s Box.

Den versjonen ble ingen kommersiell suksess.

Først 17 år senere fikk Meat Loaf, sammen med Marion Ravn, anledning til å gå løs på låten. Da var den allerede løftet til sine høyeste høyder av Céline Dion nesten ti år tidligere. Senere har Meat Loaf forkastet hele albumet.

Samtidig hadde Meat Loaf og Steinman kommet sammen igjen, med den ikke særlige fantasifullt titulerte «Bat Out of Hell II». Der prioriterte de låten som gjerne kan bli stående som det definerende Meat Loaf-øyeblikket: «I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That)».

Det 12 minutter lange og parodiske eposet, som vittige hoder lurer på hva dette «that» Meat Loaf ikke vil gjøre er. Noe de som lytter vil oppdage blir godt forklart i den lange versjonen.

«Den lange versjonen» er også beskrivende som oppsummering av Meat Loafs karriere. Han er med i noen få minutter i filmatiseringen av «The Rocky Horror Picture Show» (1975) før den lobotomerte rollekarakteren brutalt elimineres. Det fører likevel et til av de mest minneverdige øyeblikkene i filmen. Og en morbid meta-referanse i flere senere versjoneringer av historien.

Han var også den tidligere kreftpasienten Robert Paulsen i «Fight Club», som til slutt blir en martyr og et mantra for kaoset: «And his name is Robert Paulson».

I fjor jobbet han for øvrig med å sette sammen en ny reality/samlivsserie. En miks av «Beat for Beat», «Parterapi» og «Gift ved første blikk» der par skulle samarbeide om å løse merkelige oppgaver for å teste ut egne grenser i samarbeid og tillit. Tonesatt til klassiske rockelåter fremført live i studio.

Navnet på serien?

Selvfølgelig «Id Do Anything for Love (But I Won’t Do That).»