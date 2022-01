EKTEPAR: Deborah Aday og Michael Lee Aday Meat Loaf, her på en tilstelning i New York i 2008.

Meat Loafs enke: − Han var hele min verden

Deborah Aday (69) beskriver sorgen over ektemannens død.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg lå ved siden av Michael da han tok sitt siste åndedrag, og sorgen er umulig å beskrive, sier Deborah Aday til People om Meat Loafs bortgang.

Rockeikonet, som opprinnelig het Michael Lee Aday, døde torsdag. Han ble 74 år.

– Smerten jeg føler over å miste ham, får magen min til å knyte seg, forklarer kona.

Hun giftet seg med Meat Loaf i 2007, og de fikk 15 år sammen som ektepar.

– Jeg giftet meg sent i livet fordi jeg ventet på den rette mannen. Og gjett om han var den rette for meg! Jeg er klar over hvor velsignet jeg er som har fått dele livet med et så utrolig menneske, sier 69-åringen.

Marion Ravn om Meat Loafs død: – Utrolig trist

Enken forteller at de to hver dag – gjennom hele sitt lange forhold – fortalte hverandre hvor glad de var i hverandre. Hun betror at ektemannen var «en klemmer», og at han var svært god på å vise omsorg.

– Det gikk ikke en dag uten at vi klemte hverandre, sier Deborah – som presiserer at hun aldri så på ham som «Meat».

– Han var min beste venn, min fortrolige, min elsker – og jeg savner ham noe helt forferdelig allerede. Men selv om hjertet mitt lider akkurat nå, så er også hjertet fylt med all kjærlighet og glede vi delte. Jeg skal elske deg for alltid, Michael.

Kommentar: Meat Loaf ville gjøre alt. Og gjorde det

Enken setter stor pris på den store strømmen av kjærlighet fra fans over hele verden de siste dagene.

Meat Loaf etterlater seg også døtrene Pear (47) og Amanda (41) fra et tidligere ekteskap. Amanda uttalte til People i helgen at hun og søsteren reiste til Nashville i all hast da de fikk vite at faren var veldig syk.

De satt begge og holdt ham i hendene da det gikk mot slutten.

– Han var sanger, skuespiller, pappa, ektemann og bestefar. Han var Papa Meat til nevøen min. Han var alt, forklarer yngstedatteren.

Meat Loaf har slitt med helsen i mange år, men var likevel aktiv til det siste. Dødsårdsaken er ikke kjent.