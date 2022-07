RUSA PÅ ROSA: Lizzo herjer hardt på sitt nye album.

Plateanmeldelse: Lizzo – «Special»: Sommerlig selvhjelp

ALBUM: POP

Lizzo

«Special»

(Nice Life/Atlantic)

Livsbejaende popmusikk blir ikke mer karismatisk enn dette.

Publisert: Nå nettopp

På få år har Melissa Viviane «Lizzo» Jefferson blitt en av verdens viktigste pop- og r&b-stjerner, med både meloditeft, rapflyt og en gedigen stemmeprakt på plass. At hun gir en stemme til overvektige, svarte kvinner i USA – et utgangspunkt som har vært sentralt gjennom hele karrieren – gjør henne viktig også utover det rent musikalske.

Forgjengeren «Cuz I Love You» (2019) var et fortjent gjennombrudd, men samtidig noe ujevnt rent helhetlig, ikke minst takket være en produksjon som tidvis gikk over styr og bikket over i det smakløse.

Fjerdealbumet «Special» kommer ikke bare til å gjøre Lizzo mer populær enn hun allerede er – det representerer også en solid nivåheving på de aller fleste fronter.

Discosingelen «About Damn Time» har bare blitt sterkere siden den kom i april, og her får den følge av flere verdige småsøsken («Everybody’s Gay», Kool & The Gang-samplende «Birthday Girl»).

Ellers er vi innom det uimotståelige 80-tallet (Max Martin-produserte «2 Be Loved (Am I Ready)»), Lauryn Hill-land («Break Up Twice»), smågenerisk hiphop («Grrrls») og klassisk soulballaderi («Naked»), mens tittelsporet oppsummerer albumets hovedtema – selvaksept – på forbløffende lite klamt vis.

Lizzo er imidlertid ikke redd for å lefle med humor og selvironi. Åpningslinjene på albumet er herlig frekke: «Hi, motherfucker, did you miss me?/ I've been home since 2020/ I've been twerkin' and makin' smoothies/ It's called healing».

På «I Love You Bitch» krenger en ellevill tekst – «Not just that bitch, but you my bitch/ You water all your plants and eat your veggies» – mot en synthdynket 80-tallskaramell.

Enkelte «kulturkrigere» vil sikkert rynke på nesen av hele ideen, men fuck dem: Dette er nok det nærmeste vi kommer musikk som kan – og vil – redde unge liv sommeren 2022.

At «Special» i tillegg er en fest å lytte til, er strengt tatt bare en bonus. Men en veldig tilfredsstillende en.

BESTE LÅT: «About Damn Time»