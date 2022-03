«BEKREFTET»: Artisten Ekfat finnes ikke, skriver Dagens Nyheter. Like fullt er artisten «verified» av Spotify, som ikke kommenterer hvordan dette har gått til.

Avslører omfattende bruk av «falske» artister på Spotify

Den svenske avisen Dagens Nyheter har gått artister som ikke finnes etter i sømmene. Et musikkselskap med godt innpass på Spotifys egne spillelister drar nå inn over 62 millioner i året på virksomheten.

Av Thomas Talseth

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dagens Nyheter (DN) har sett nærmere på artisten Ekfat, som har flere millioner avspillinger på Spotify. Ekfat presenteres som «verified» – bekreftet – av strømmetjenesten.

Hvem som faktisk er artisten bak navnet er uklart. DN skriver imidlertid at det er tre ukjente svenske låtskrivere som står bak Ekfats musikk.

De samme tre låtskriverne knyttes til ytterligere 89 artistnavn på Spotify, som i likhet med Ekfat gis ut av selskapet Firefly Entertainment. De har kontor i Karlstad og Singapore.

Firefly Entertainments spesialitet er artister som ellers er lite kjent, men som genererer mange millioner avspillinger på Spotify – ved hjelp av plasseringer på strømmetjenestens egne spillelister med store antall abonnenter.

Innpass på disse listene er ofte avgjørende for hvorvidt en låt får millioner av avspillinger kontra å forsvinne i mengden.

Kobles til Spotify-topp

DN har funnet ut at en mann i Karlstad står bak 62 artistnavn som utgis av Firefly. Dette gir ham 7,7 millioner månedlige Spotify-spillinger – mer enn det doble av hva en stor internasjonal svensk artist som Robyn har.

I 2020 hadde Firefly ca. 62,4 millioner norske kroner i omsetning – over det tidobbelte av hva de hadde tre år tidligere. Samme år betalte selskapet ut over 14 millioner til sine aksjonærer.

DN viser til tydelige koblinger mellom Firefly og en av Spotifys toppsjefer, som sluttet i sin globale musikksjefstilling med ansvar for spillelister i 2019, og senere forlot Spotify.

Avisen viser til bildedokumentasjon på privat omgang, og at Firefly er investor og partner i Spotify-sjefens nye, New York-baserte musikkselskap.

BLÅSER FRISKT: Spotify-toppsjef og gründer Daniel Eks virksomhet granskes på hjemmebane.

I et skriftlig svar til DN melder Firefly-direktør Peter Classon at de kraftig dementerer en kobling til Spotify-sjefen som skulle påvirke deres virksomhet.

Han avviser at Firefly har en direkte relasjon til Spotify som kan påvirke spillelistene, og henviser til strømmetjenesten selv for utdypning av hvordan låter havner på de ettertraktede listene.

Spotify svarer også DN skriftlig – men ikke på spørsmål om Spotify-sjefens kobling til Firefly eller hvordan Spotify kan «bekrefte» en artist som ikke finnes.

«Spotifys redaksjonelle avgjørelser tar utgangspunkt i det som tiltaler lytterne av de respektive spillelistene. Våre redaktører er eksperter på ulike kulturer og sjangre og tar i betraktning flere faktorer som data, research, trender og smak for å ta sine avgjørelser», heter det fra strømmetjenesten.

VG har sett på Ekfats popularitet på den konkurrerende strømmetjenesten Tidal. De oppgir ikke tall, men viser en rangering av artistenes mest populære sanger på plattformen.

Den mest populære Ekfat-låten på Tidal har kun 12.000 avspillinger på Spotify.

Sangen «Polar Circle», som med 3,5 millioner avspillinger topper Ekfats katalog på Spotify, er derimot rangert nest nederst på Tidals oversikt, med 16. plass på en 17 låter lang liste.

Både hos Spotify og Tidal står kun Firefly Entertainment oppgitt under «credits», hvor man vanligvis får informasjon om hvem som har komponert, produsert og fremført verkene.

SVD: Spotify ga spesialoppdrag

DN viser til en liste på over 830 «falske» artistnavn som kan knyttes til Firefly, og skriver at minst 495 av disse figurerer på Spotifys egne spillelister. De melder også at det faktiske tallet kan være langt høyere, fordi de har nøyd seg med å gå gjennom hundre slike spillelister, av flere tusen.

Videre skriver DN at over 500 av de «falske» artistnavnene knyttes til kun et 20-talls låtskrivere til sammen.

11 av artistnavnene har ifølge DN flere månedlige lyttere enn den svenske superstjernen Håkan Hellström.

Avisen har fått én låtskriver tilknyttet Firefly i tale, anonymt. Han bekrefter at han har laget musikk for selskapet, men sier han ikke kjenner detaljene rundt hvordan verkene håndteres – ikke engang det faktum at mer enn 30 av hans låter er gitt ut under ett spesifikt artistnavn.

LAGER CHILLOUT: Christer Sandelin, her avbildet i 2013.

I helgen skrev Svenska Dagbladet om en aktiv bakmann for «falske» artister: Christer Sandelin, på åttitallet popstjerne i bandene Freestyle og Style.

Han driver nå selskapet Chillmi, som ifølge SVD står bak 2500 låter av «falske» artister på Spotify. Disse har til sammen generert 2,5 milliarder avspillinger, altså en million i snitt.

Chillmi har de siste fem årene hatt mellom 4,8 millioner og 15,4 millioner i inntekt.

Ifølge avisen fikk Sandelin i 2015 i oppdrag direkte fra Spotify å lage musikk til strømmetjenestens mange «chillout»-spillelister.

Har versert lenge

Britiske Music Business Worldwide har tidligere omtalt Spotifys favorisering av «falske» artister i en rekke artikler, den første kom i 2016.

De viser til at det lenge har vært mistenkt i bransjen at «falske» artister benyttes for å få ned «vanlige» artister og deres selskapers andel av inntektene som skal fordeles – og at et nøkkeltriks i den forbindelse er at «falske» artister får lavere utbetaling.

I 2017 skrev nettstedet at de som står bak «falske» artister ofte mottar et engangsbeløp for innholdet de leverer. Det samme gjorde Vulture. En artikkel i The Verge stilte spørsmål om hvorvidt Spotify virkelig var villig til å ta en så stor risiko for det som i strømmesammenheng er en beskjeden sum penger.

Spotify benektet da at de selv stod bak «falske» artister i en Billboard-artikkel.

«Vi eier ikke rettigheter, vi er ikke en label, all vår musikk er lisensiert fra rettighetsholdere som vi betaler – vi betaler ikke til oss selv», het det i en skriftlig uttalelse fra strømmetjenesten der.