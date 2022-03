SPILTE I NORGE: Foo Fighters har vært flere ganger i Norge. Her er de på scenen i Telenor Arena på Fornebu i 2015.

Foo Fighters-trommis Taylor Hawkins er død

Trommeslageren ble 50 år gammel.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Foo Fighters’ trommeslager Taylor Hawkins er død, 50 år gammel. Det skriver bandet på Twitter.

– Vi er knust av det tragiske og uventede tapet av vår kjære Taylor Hawkins. Hans musikalske kraft og smittende latter vil leve i oss alle for alltid. Våre hjerter er med hans kone, barna og familien og vi ber om at deres privatliv blir behandlet med respekt i denne vanskelige tiden.

Dødsårsaken er ikke kjent. Bandet, hvor Dave Grohl er frontfigur, er for tiden på turné i Sør-Amerika, og skulle etter planen spille i Bogota i Colombia natt til lørdag norsk tid, og på Lollapalooza i Sao Paulo i Brasil søndag.

Den colombianske avisen El Espectador skriver at trommeslageren ble funnet død på et hotellrom i Bogotá kun timer før de skulle gå på scenen i byen. Festivalen bandet skulle spille på i Colombia skriver på Twitter at bandet har kansellert resten av Sør-Amerika-turneen, men dette er ikke bekreftet av Foo Fighters.

Hans siste konsert var i Argentina for fem dager siden.

Hawkins kom med da Foo Fighters ble et band i 1997 og har vært med siden.

Bandet var Dave Grohls prosjekt etter at Nirvana ble oppløst i og med Kurt Cobains selvmord i 1994.

Hawkins gjorde sin første opptreden på albumet «The Colour and the Shape», som inkluderte Foo Fighters-klassikerne «Monkey Wrench» og «Everlong».