ENTEN GÅR DET BRA: Eller står han faktisk og sover? Det ser i alle fall ut som bunadsølv.

Ukens låter uke 8: Ka2, Synne Vo og Kygo

Bristende hjerter fra Tix, hoppende hytter fra Staysman og venner og nok et imponerende strekk fra Røyksopp. Det er litt av ukens musikk.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tix - «Dør for deg»

Personen bak masken, eller i alle fall bak pelsen og solbrillene, er det ikke særlig sjokkerende fokuset i første del av Tix sitt andre album. Et personlig kjærlighetsdrama som berører bedre som sammenhengende EP enn enkeltvis som her. Den beste biten er bungnende «Dør for deg», svulmende av det samme bristende hjertet som «Hvis jeg forlot verden». Bare med mer hiphop-materialisme og ørlite mindre melodrama. Haukelands sitt samarbeid med Kastel viser hvordan en klok produsent kan tilføre magi, selv til noe så repetitivt ordinært som en artists elegi over å først og fremst være kjent som artist.

Kygo med DNCE - «Dancing Feet»

BTS-produsent David Stewart har fått plass i produsentsetet med Kygo. Og sannelig skjer det samme som sist andre popører bidro: En strammere, friskere og rundere og mer levende produksjon. DNCE - som det er litt uklart hva bidrar med utover vokal - er heller ikke fremmed for smart pop. Refrenget på milliardhiten «Cake by the Ocean» (2015) er umulig å glemme. «Dancing Feet» har lang fra de samme kvalitetene, der den vel egentlig strekker seg mer enn nødvendig mot Justin Timberlakes «Can’t Stop the Feeling».

Staysman og Halva Priset - «Hytta mi»

Stian Aam fra Vassendgutane har av en eller annen grunn ikke artistkreditering i denne feriehyllesten som garantert Stian Thorbjørnsen kommer til å legge til i «Rølpen lever»-lista si. Det eneste som er rølp her er det håpløse sunnmørsforsøket til østfoldingen. Som mye annet som den eneste som ikke heter Stian her, Petter Katastrofe, har hatt produsent og skriverifingrene sine i i det siste er det lett å like (og mislike). Ingen kommer til å bli nominert til Spellemann eller Musikkforleggerprisen for noe av dette, men fest-teksten og spellemannsriffet er akkurat så subtilt at «Hytta mi» kan bli sentral på både plattingdans og SFO.

PASSASJER: Synne Vo er muligens passasjer i bil, men tar førersetet i egen karriere.

Synne Vo - «Heime»

Emilie Nicolas-produsent Thomas Kongshavn løfter Synne Vorkinns vare hyllest til et hjemsted. Passe avisdesliggende, med tid som har sluttet å bevege seg. I seg selv ikke særlig originalt, men pent og pyntelig produsert, der spesielt vokalproduksjonen er rørende. En nostalgisk rotfasthet kombinert med oppvekstskildring som distriktsentusiastene i Widerøe egentlig bør forte seg å snappe opp før noen i Senterpartiet ødelegger den med allsang på det grønne arket på neste landsmøte.

Sam Ryder - «Space Man»

Snart Oslo-aktuelle Sam Ryder har tydeligvis en diett utelukkende bestående av Elton John og David Bowie. Der han har mest lyst til å være sistnevnte, men sjelden kommer seg videre fra førstnevnte. «Space Man» høres ut som noen har prøvd å spille Bowies «Starman» oppå «Rocket Man», men ikke skjønt hva som gjøre noen av låtene gode. Dumt, fordi Ryder har en, om ikke utenomjordisk, så i alle atmosfærisk besnærende god stemme.

Röyksopp og Beki Mari - «This Time, This Place»

De vestlandsbaserte elektronikamesterne fortsetter å overraske i vokalvalgene. Beki Mari har noen muligens hørt stemmen fra i det passe smarte Nouvelle Vague-prosjektet. Her bistår hun med enkle vokallinjer i noe som muligens kunne forveksles med Saint Etienne på en meget heldig dag. Og lyden er fortsatt så klokkeklar som en tidlig vårmorgen. Fremdeles er det dessverre to måneder til det som i følge nettsiden ikke er et album men «an expanded creative universe and a prodigious conceptual project». Ok.

VIKINGS: Nei, det er ikke en karakter i noen av de ørten kommende fantasyseriene dette året. Men Sam Ryder kan i garantert overleve som shampoomodell om ikke artistkarrieren tar av.

Ramon - «Ok jeg lover»

Ramón Andresen og hans faste produsent Andreas Bache-Wiig strekker seg langt over i Cezinando-segmentet, både i tekst og produksjon med denne, for enkelte, sjokkerende hiten. Ja, den var så freidig at den la seg foran noen gule MGP-ulver i popularitet. Og nå topper den salgslisten i tillegg. At noen synes «ikke velg meg om du skal velge bort å bli igjen» er en mer tiltalende tekst enn en banandiskusjon viser at det tross alt er håp for oss alle.

Ka2 og Kjartan Lauritzen - «Stopp en halv»

Per Aki «Kjartan Lauritzen» Kvikne bistår Bergens snåleste duo rett før han flytter tilbake til Balestrand og blir hotelleier. «Stopp en halv» høres ut som en fokusert, mindre janglete versjon av Fjorden Baby. Full av romklang og slikt rall som spesielt bergensere har lirt av seg enda mer av etter at utelivet ble åpnet igjen. Litt i overkant nevemagnetbrølete nachspieldumt for ømfintlige ører og sjeler. Men så var det den nydelig perfekte bassgangen.

Swedish House Mafia og Sting «Redlight»

Sting har nettopp solgt rettighetene til all musikken sin. Tydeligvis og heldigvis har ikke Swedish House Mafia hatt råd til å kjøpe mer enn disse to linjene. Ja, det er selvsagt linjer fra «Roxanne». Ja, vi slipper gaulingen av navnet. Nei, det gjør det ikke så mye bedre.