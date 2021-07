COUNTRY-NYKOMMER: Morgan Wallen, her på CMT Music Awards i Nashville i 2019. Foto: Sanford Myers /AP

Countrystjernen ropte «N-ordet»: − I våre hoder var det bare spøk

Naboer filmet Morgan Wallens (28) rasistiske bemerkning. Dermed røk både platekontrakten og det gode ryktet. Nå snakker han ut.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Hendelsen skjedde i januar i år, og i februar ble videoen av en beruset Wallen som roper skjellsord om sin egen kamerat, lagt ut på nettstedet TMZ.

Fem måneder senere har 28-åringen stilt opp i sitt aller første «snakke ut»-intervju etter skandalen, som i en periode kostet ham kontrakten med Big Loud Records.

Det er TV-showet «Good Morning America» og reporter Michael Strahan (49) som har fått Wallen i tale.

– Manageren min ringte meg et par timer før videoen ble lagt ut. Han spurte: «Sitter du?», forteller Wallen og legger til at det er første gang han er blitt oppringt med akkurat den inngangen.

Wallen forklarer videre at han reiste hjem til en venn og at han ble sittende der i villrede om hva han burde gjøre – vitende om at videoen ville spres.

Selve episoden skjedde etter tre dagers intens festing med venner. Om «N-ordet» han lirte av seg, sier han at det «bare var noe som skjedde».

– I våre hoder var det bare spøk. Det høres nok uvitende ut, men det var sånn det var. Og det var feil.

Utelatt fra stjernefest

Ikke bare plateselskapet reagerte kraftig. Låtene hans ble fjernet fra mange spillelister og bannlyst på radiostasjoner, og invitasjonen til den da nært forestående Country Music Awards ble trukket tilbake.

Wallen, best kjent for hitlåten «Whiskey Glasses», innrømmer i TV-intervjuet at det ikke var første gang han brukte ordet, men at det ikke skjedde ofte. Bare hvis han omga seg med visse venner.

Han forteller videre at mannen han kommenterte, er en av hans beste venner, og at uttalelsen falt da han skulle be mannens kjæreste om å ta vare på ham, fordi han var så full.

– Jeg mente det ikke på noen nedsettende måte i det hele tatt, sier en tydelig beklemt Wallen, som i dag hevder han vet bedre.

Reporter Strahan forteller at han selv er blitt kalt «N-ordet», og at det «ikke føles godt i det hele tatt». Han spør så Wallen om han forstår hvorfor ordet er så opprørende.

Wallen svarer at han ikke vet hvordan han skal sette seg i svarte menneskers sted, men at han forstår det høres ignorant ut når han sier at han selv brukte ordet spøkefullt.

Har vært på rehab

Musikeren opplyser at han sjekket inn på et månedslangt rehab-opphold etter hendelsen, for å finne ut av om han har et alkoholproblem.

Countryartisten beklaget også da videoen ble offentliggjort, både i skriftlig form og en video i sosiale medier:

– Jeg er flau og lei meg. Jeg kom med uakseptable og upassende rasismeuttalelser som jeg skulle ønske jeg kunne trekke tilbake. Det finnes ingen unnskyldning for denne typen språkbruk. Jeg beklager på det sterkeste og lover å skjerpe med», lød det den gangen.

Wallen har etter beklagelsen klatret til topps på countrylistene i USA igjen med låter fra albumet «Dangerous: The Double Album», og han er årets mestselgende i sin sjanger.

Deler av inntektene fra platesalget doneres til organisasjonen Black Music Action Coalition.