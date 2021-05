ROCKERE: Adam Lambert, Brian May og Roger Taylor. Foto: Bojan Hohnjec

Queen og Adam Lambert til Norge

Queen og Adam Lambert besøker Norge med sin «The Rhapsody Tour» 21. juli til neste år.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Det melder Live Nation.

Rockerne utvider Rhapsody-turneen og legger til nye show i Italia, Sverige og Norge og avslutter rundreisen i Finland 24. juli 2022.

I Norge er det Telenor Arena i Bærum som skal huse musikkfesten.

Etter å ha blitt utsatt to ganger, går nå startskuddet for Europa-turneen i Belfast i mai neste år. Før hele verden stengte ned på grunn av coronapandemien, rakk «The Rhapsody Tour» å høste ros i USA.

Brian May og Roger Taylor er de eneste gjenværende originalmedlemmene i det ikonsike bandet. Lambert har i mange år fylt skoene til den avdøde vokalistlegenden Freddie Mercury.

Første gang han utførte «stuntet» var under den amerikanske «Idol»-finalen i 2009. Siden har det blitt over 200 konserter med ham som frontfigur for Queen.

Queen + Adam Lambert, som er betegnelsen de går under, skal totalt opptre med 34 show som en del av deres Rhapsody UK & Europe 2022-turné.

