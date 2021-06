TILBAKE: Sigrid. Foto: Lala Benavides/Petroleum

Sigrid om image-omtale: − Såret

Popartisten fikk skryt for sin hverdagslige bekledning. Men hun tok ikke pent at den ble tolket som en smart strategi, utarbeidet av andre.

Av Thomas Talseth

Sigrid Solbakk Raabe (24) fra Ålesund har meldt tilbakekomst til popsirkuset, to år etter at hun satte solid avtrykk med sitt debutalbum, en lang perlerad av singler og festivalkonserter for mangt et femsifret publikumstall.

I den forbindelse får vi nå se en mer fargerikt kledd Sigrid, i kontrast til «hvit singlet og jeans»-stilen hun holdt gjennom et par feberhete år som tok henne langt i det lukrative britiske popmarkedet. Selskapet hun eier selv omsatte for 30 millioner og hadde et resultat før skatt på åtte millioner i 2019.

Hun fikk mye skryt for den ujålete stilen. Den adresseres i et intervju hun nylig gjorde med det britiske magasinet i-D, som skriver at Sigrid har kledd seg «mindre som en oppmerksomhetssyk popstjerne, og mer som en faktisk person».

Det var også slik hun fremstod da hun spilte på den foreløpig siste Øyafestivalen:

Omtalen har imidlertid ikke bare falt i god jord hos artisten.

– Jeg ble litt såret, vil jeg si, når jeg leste artikler hvor folk var sånn «vel, det var en strålende markedskampanje av Sigrids team!», sier hun til i-D.

– Irriterte meg

– Det irriterte meg at det ble stilt spørsmål rundt min autentisitet, og jeg tror jeg ble litt forvirret med tanke på hvem jeg var. Med artistgreia blir selvbildet ditt så ekstremt; du er på plakater, du er på reklametavler. Alt blir så offentlig at du på et tidspunkt mister litt følelse av hva det var i utgangspunktet.

Sigrids plateselskap Petroleum sier at hun ikke ønsker å kommentere uttalelsen til i-D ytterligere.

NY SIGRID: Her i kjole under innspillingen av musikkvideoen til «Mirror». Foto: Alex Sardà Fuster-Fabra/Petroleum

Hennes manager Geir Luedy sier til VG at han skjønner sin klients frustrasjon.

– Hvis det er noen som har indikert at Sigrids stil ikke er autentisk, tar de bare feil, og da forstår jeg at hun blir irritert.

Luedy mener at det er sjelden kost for en ung artist å troppe opp hos et stort plateselskap i Storbritannia med beskjed om at jeans og hvit singlet skal være uniformen.

– Og det har definitivt vært et sterkt ønske fra Sigrid, å kunne stå inne for det hun har på seg, sier Luedy.

– Så kan man si i ettertid at det virket som en veldig god plan. Det fungerte jo, det er mange som har kommentert at det var utrolig kult. Men jeg kan si hundre prosent at dette var Sigrid selv.

Avmålt mottagelse

Forrige uke slapp Sigrid singelen «Mirror». Det britiske publikumet er foreløpig noe avmålt i sitt konsum av sangen: Etter en TV-fremføring på BBC2-programmet «Later ... with Jools Holland» sist fredag gikk låten inn på 170. plass på den daglig oppdaterte britiske Spotify-listen.

Siden da har den imidlertid falt ut, og ikke vist seg på ny blant de 200 mest spilte – i motsetning til andre norske låter som Auroras «Runaway», a-has «Take On Me» og Seebs remiks av Mike Posners «I Took A Pill In Ibiza», som alle er inne i varmen.

Manager Luedy ønsker ikke å kommentere dette, men påpeker at «Mirror» har fått god respons fra de britiske radiostasjonene, ikke minst BBC.

– Vi har mye å bygge på, så er det mange komponenter i markedet som avgjør hvor høye tall det blir.

I hjemlandet ser det ut til å gå veien for «Mirror»; her har låten flere avspillinger enn i Storbritannia. På den norske Spotify-listen har den nå avansert til 10. plass.

VGs anmelder ga «Mirror» terningkast 4 og gjorde oppmerksom på at «det er rom for enda større eventyrlyst i dette uttrykket».