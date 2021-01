SVERIGES TØFFESTE: VGs anmelder tror svenske Viagra Boys går mot et internasjonalt gjennombrudd etter denne platen. Foto: Fredrik Bengtsson

Plateanmeldelse: Viagra Boys – «Welfare Jazz»: Stående applaus

Sveriges tøffeste rockeband sparker i gang året med energi og egenart.

Publisert: Nå nettopp

Album: Rock

Viagra Boys - «Welfare Jazz»

(Year0001)

Om ikke bandnavnet skulle gi bort poenget: Svenske Viagra Boys opererer med en fetladen rev bak øret. «Welfare Jazz» er bandets andre album siden starten i 2015, og det ser ut til å bli noe av et internasjonalt gjennombrudd – høyst fortjent.

På sitt beste låter nemlig Viagra Boys – anført av den karismatiske skrikhalsen Sebastian Murphy – kolossalt fett.

Nihilisme og humor, gjerne i form av skakk selvironi, krenger mot hverandre i bunnen av prosjektet, som kanskje kan beskrives som postpunk med uvøren og rastløs energi. Raus bruk av saksofon og synth gjør at sekstetten stikker seg ut blant mer retro-rettroende åndsfeller.

Strupetaket tas umiddelbart med den smittende slaskehymnen «Ain’t Nice», og «Toad» opprettholder det med en slesk, rockabilly-infusert oppdatering av «Kick Out the Jams». Strenge og skarpskårne riff dominerer uttrykket, men Viagra Boys fikser også lysere melodiske territorier – på «Into The Sun» kryster de maksimalt ut av to lengtende akkorder, mens drømske «Creatures» er regelrett vakker.

Små skår i gleden forekommer. Albumet ville tjent på å kutte to av tre retningsløse mellomsnutter, og John Prine-coveren «In Spite of Ourselves», der australske Amy Taylor fra Amyl & The Sniffers tar duettrollen til Iris DeMent, oppleves først og fremst kuriøs i denne sammenhengen, tross hørbar ektefølthet.

Likevel: Dette albumet kom i grevens tid. Lite tyder i skrivende stund på at 2021 blir noe legendarisk konsertår. «Welfare Jazz» gjør det i det minste enkelt å drømme om lysere tider.

BESTE LÅT: «Creatures»