BEDRE TIDER: Etter noen svært turbulente år har kjernen i AC/DC funnet sammen igjen for sitt ferske album «Power Up». Fra venstre Cliff Williams, Phil Rudd, Angus Young, Brian Johnson og Stevie Young. Foto: Josh Cheuse

AC/DC-sjefen til VG: − En hyllest til min bror

Angus Youngs bror, Malcolm, har vært død i tre år, men er likevel en sentral person på rock-legendenes nye plate, «Power Up».

– Den er en hyllest til min bror, på samme måte som «Back In Black» var en hyllest til Bon Scott, sier Angus Young om bandets første vokalist som døde av en overdose allerede i 1980.

VGs journalist har fått innvilget femten minutter på Teams med en av hardrockens største legender. 65-åringen sitter - som seg hør og bør for dette bandet - mellom to svære Marshall-forsterkere i et studio i London.

AC/DC har vært gjennom et sant mareritt siden forrige plate, «Rock Or Bust», fra 2014. På et tidspunkt var Angus Young den eneste igjen av kjernen av AC/DC slik vi kjenner dem fra 1980, da Brian Johnson tok over mikrofonen fra Bon Scott. Trommis Phil Rudd (66) ble arrestert, bassist Cliff Williams (70) sluttet, Malcolm Young (64) døde og Brian Johnson (73) måtte slutte for ikke å miste hørselen helt.

I 2020 er de samlet igjen.

Selv er ikke Angus Young veldig interessert i å snakke om de siste årene.

- For meg har det vært ganske travelt. Vi avsluttet turneen i 2016 og etter det hadde jeg en pause. Deretter gjorde jeg det jeg pleier å gjøre, hvilket er å skrive sanger, forteller Young.

Vel, la heller oss rekapitulere litt.

Alt startet i september 2014 - rett før utgivelsen av «Rock Or Bust» - da Malcolm Young - bandets største drivkraft - måtte slutte på grunn av demens. Det var komplikasjoner herfra som førte til at Young døde tre år senere.

Halvannen måned senere ble Phil Rudd arrestert, mistenkt for drapsplaner (som senere ble frafalt) og for innehav av narkotika. Da hadde Rudd allerede vært fraværende på bandets siste video- og fotoseanser i forkant av «Rock Or Bust»-utgivelsen.

Da VG møtte Angus Young i Düsseldorf dagen etter (!) arrestasjonen av Rudd, nektet plateselskapet Young å svare på VGs direkte spørsmål om trommisens fremtid i AC/DC.

TUNGT PAR: Angus Young i sin faste skoleuniform og Brian Johnson har vært et radarpar i AC/DC siden 1980. Nå er Johnson tilbake i bandet etter å ha blitt tvunget til å slutte for fire år siden. Foto: Trond Solberg

På den påfølgende verdensturneen ble Phil Rudd erstattet av Chris Slade.

I juli 2016 forlot Cliff Williams bandet - fire måneder etter at Brian Johnson måtte hoppe av verdensturneen umiddelbart etter råd fra legene. Gjorde han ikke det, risikerte han fullstendig hørseltap.

Senere samme år fikk Johnson nytt håp da ørelegen Stephen Ambrose kontaktet ham. Ambrose hadde da i en årrekke jobbet med verdens største stjerner for å spesialtilpasse øreplugger som filtrerer lyden på en måte som minimerer sjansene for skade på hørselen.

– Jeg visste at Brian i lang tid hadde samarbeidet med en ørespesialist som var i ferd med å utvikle en helt ny, cutting edge-teknologi, forteller Young.

– Han var naturlig nok svært fornøyd med resultatet av det samarbeidet - han er helt over månen av glede over å kunne synge og stå på en scene igjen. Hørselen er jo en stor greie for alle som driver med musikk, vi er så avhengig av den, sier han.

– Tipper du selv er glad for å ha han tilbake også?

- Alle er glade og opprømte for at han er tilbake. Vi har vært sammen lenge som et band, så det er mange sterke bånd mellom oss alle.

Men Brian Johnsons truende hørselssvikt skapte problemer for «Rock Or Bust»-turneen. Den kunne han ikke fullføre. Erstatningen hevet øyebryn over en hel rock-verden.

– Hvordan kom dere på å rekruttere Guns ’N Roses-villmannen Axl Rose?

– Axl tilbød oss å hjelpe - han kjente til situasjonen vi var i. Han sa at om det ikke kolliderte med hans egne forpliktelser, ville han veldig gjerne hjelpe. Og vi hadde disse datoene som var kontraktfestet, så vi ble veldig takknemlige for at han gjorde det. Han gjorde en virkelig bra jobb også.

- Har han hatt noen innflytelse i arbeidet med «Power Up»?

- Neinei, han er for seg selv igjen nå, gliser Young.

Med Angus Youngs nevø, Stevie, som erstatter for avdøde Malcolm Young er den klassiske besetningen i AC/DC mot alle odds komplett igjen i 2020. Dét skal Malcolm ha mye av æren for.

Ideen til «Power Up» kom da Angus bestemte seg for å gå gjennom upublisert materiale som han og Malcolm hadde skrevet fra tiden rundt spesielt «Black Ice» (2008) - det siste albumet som Malcolm spilte på - med tanke på en utgivelse av disse sangene.

Så var det å kontakte bandet og høre hvem som ville være med på dette prosjektet.

– Alle var glade for å være ombord igjen - Brian, Cliff, Phil. Og Stevie, nevøen min (overtok rytmegitaren da Malcolm måtte slutte, red.anm.) - alle ble begeistret for å være med igjen.

BRØDRE: Angus Young (til venstre) og hans bror Malcolm Young som døde i 2017, her på et bilde fra 2000 i forbindelse med at AC/DC fikk en gate oppkalt etter seg i spanske Leganes. Angus har dedisert AC/DCs nye plate til storebror. Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Plutselig var det årelange marerittet siden forrige plate snudd til optimisme igjen.

– Jeg konsentrerte meg mest om de sangene som jeg vet at Malcolm ville ha likt, fordi jeg har dedisert albumet til han. Etter å ha jobbet så tett med han i så mange år, visste jeg veldig godt når han følte at noe var helt spesielt, forteller Angus Young.

- Min bror og jeg jobbet slik helt fra vår første plate, skrev sanger og tenkte at vi aldri hadde mange nok, så vi forsøkte hele tiden å komme opp med nye ideer. Det stoppet aldri for oss. Når du hører dem, forstår du med en gang at det er AC/DC, lover han.

– «Power Up» er en hyllest til din bror?

– Åja, i høyeste grad.

Egentlig skulle platen ha vært ute i vår. Bandet ble samlet i øvingsrommet i januar med tanke på å «gjøre noen show», som Young uttrykker det.

– Så ble hele verden stengt ned over natta, og det satte kjepper i hjula for alle planene våre. Ingen trodde det skulle vare så lenge, men så har det bare vokst seg større, sier Young og rister på hodet.

– Vel, jeg håper at dette albumet inspirerer et eller annet medisinsk geni eller en Einstein som kan fjerne viruset! I mellomtiden håper jeg at «Power Up» iallfall kan få folk i bedre humør.

– Etter en albumkarriere på 45 år så langt - hvordan vil du at AC/DC skal bli husket?

– Vel, jeg håper bare at vi blir husket som et bra rock-band, at verden husker oss som akkurat det - ingenting mer!

Publisert: 07.11.20 kl. 11:20