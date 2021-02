BLIR MAMMA: Ellie Goulding, her avbildet på en veldedighetsgalla i fjor vår. Foto: Lia Toby / PA Wire

Ellie Goulding er gravid

Den britiske popstjernen (34) venter sitt første barn.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Ellie Goulding og ektemannen, kunsthandler Caspar Jopling (29), blir foreldre. Popstjernen er 30 uker på vei, melder Vogue tirsdag ettermiddag.

– Du er den første jeg forteller det til. Jeg har jo ikke blitt fotografert, sier Goulding til bladreporteren.

Trives med kurvene

Artikkelen ledsages av flere bilder, der stjernen viser frem kulen på magen.

– Å bli gravid gjør at jeg føler meg mer menneskelig. Jeg ønsker å finne et bedre ord enn kvinnelig, men jeg har kurver nå som jeg ikke hadde før. Det liker jeg, og det liker mannen min også, sier hun.

Ikke planlagt

Paret, som har holdt sammen siden 2017, giftet seg i 2019. De har holdt en lav profil i mediene. Nylig flyttet de fra London til Gloucestershire, for å bo nærmere naturen. Goulding er selv vokst opp på landet.

– Etter at vi flyttet hit, har jeg innsett hvor ekstreme de siste ti årene av livet mitt har vært, sier den prisbelønnede sangeren til Vogue.

Det var ikke planen å bli gravid så raskt etter bryllupet, og paret ble litt forskrekket da de forsto hva som hadde skjedd.

– Man tror det jo nesten ikke først, forteller Goulding, som forklarer at det å vente barn under en pandemi, også er spesielt.

– Jeg har mye tid til selvrefleksjon, siden vi lever så isolert, sier artisten, kjent for låter som «Love Me Like You Do» og «How Long Will I Love You».

Norgesvenn

Goulding har flere ganger vært i Norge, på festivaler og på slalåmtur i Rondane. I 2016 ble hun utsatt for en ulykke på vinterferie i Valdres, da kjøretøyet de satt i gikk gjennom isen.

34-åringen har også gitt ut låt med Kygo og møtt statsminister Erna Solberg.

Goulding lanserte albumet «Brightest Blue» i fjor og er i ferd med å gi ut en bok om helse og velvære.