POPIKON: Britney Spears, her på GLAAD Awards i Beverly Hills i 2018. Foto: Chris Pizzello / AP

Britney: Vil lære å bli et normalt menneske

Det stormer og er fullt kaos i leiren rundt Britney Spears (39). Natt til onsdag tok hun selv til orde.

Publisert:

Etter at New York Times lanserte dokumentaren «Framing Britney Spears», når kontroversen rundt artisten nye høyder.

Få timer etter at kjæresten Sam Asghari (27) via Instastory tirsdag gikk i strupen på svigerfar Jamie Spears (68), bryter Britney selv tausheten.

Noen tordentale kommer det ikke fra den kanten, men hun skriver under et videoklipp fra en tre år gammel konsertopptreden at «Hvert menneske har sin egen historie og sitt syn på andre menneskers valg!!!!».

«Vi har alle så mange ulike, strålende og nydelige liv!!! Husk at uansett hva vi tror vi vet om et menneskes liv, så er det ingenting sammenlignet med personen som faktisk befinner seg bak linsen», skriver Britney.

39-åringen forteller at hun alltid elsker å stå på scenen.

«Men jeg bruker tiden nå på å lære å bli et normalt menneske.»

Stridens kjerne, som utdypes i dokumentaren, handler altså om vergemålet popstjernen har vært under i snart 15 år.

Helt siden Britneys voldsomme sammenbrudd i 2007 har faren vært formynder over hennes privatliv og finanser – den siste tiden sammen med en ekstra formynder angivelig utvalgt av Britney selv.

Britneys forsøk på å løsrive seg fra farens kontroll er også bakgrunnen for fansens enorme engasjement under emneknaggen #FreeBritney.

Spekulasjonene går ut på at Britney nærmest har mistet all frihet og kontroll over eget liv som følge av farens vergemål.

Mens Britneys nåværende kjæreste har tatt bladet fra munnen, velger eksmannen Kevin Federline (42) ifølge TMZ å holde seg utenfor i den grad han kan.

Federline var gift med Britney fra 2004 til 2007, og de har to sønner sammen. TMZ har vært i kontakt med Federlines advokat som opplyser at han ikke har noen problemer med å forholde seg til Britneys far.

Britneys eksmann ser angivelig heller ingen grunn til å sette spørsmålstegn ved måten hans tidligere svigerfar opptrer i forhold til Britney og barna.

EKSMANN: Kevin Federline og Britney Spears, her på Brit Awards i London i 2004, har to sønner sammen. Foto: TAMMIE ARROYO / TMRRY ARROYO

Britney har ligget lavt i offentligheten de siste par årene. Tobarnsmoren kunngjorde på nyåret i 2019 at hun måtte ta en «helsepause» på grunn av private problemer.

