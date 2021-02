GA JERNET: Miley Cyrus fremførte en rekke hits under oppvarmingen til fotballfesten. Foto: Doug Benc / Reuters

Rørt Miley Cyrus på Super Bowl: − Hjertet utenpå brystet

Én spesiell sang satte følelsene i sving hos popartisten (28).

Publisert: Nå nettopp

Miley Cyrus fremførte en rekke hitlåter under oppvarmingen til nattens Super Bowl i Tampa i Florida. 28-åringen var hovedtrekkplaster under TikTok Tailgate-arrangementet i forkant av fotballoppgjøret.

Under fremføringen av «Wrecking Ball» fra 2013, var følelsene nær ved å ta helt overhånd. Flere ganger mot slutten av låten måtte Cyrus stoppe å synge, mens hun tydelig kjempet mot gråten.

Etterpå forklarte hun:

– Å fremføre den låten, «Wrecking Ball», om å føle seg fullstendig knust og ødelagt ..., sa Cyrus uten å fullføre setningen.

– Alle lider på ulike måter. Til og med smerteterskelen er forskjellig – selv om jeg liker å tro at min egen er ganske høy. Jeg bruker mye glitter, og jeg bærer ofte rustning. Samtidig har jeg hjertet utenpå brystet – og det knuses veldig ofte.

POPREBELL: Miley Cyrus i velkjent stil. Foto: Doug Benc / Reuters

En rekke medier spekulerer på om Cyrus sikter til det havarerte ekteskapet med Liam Hemsworth (31) når hun snakker om hjertesorg.

Om ikke Cyrus utbroderte dét, så la hun ikke skjul på at hun har savnet å opptre foran et stort publikum som relaterer til hennes tekster.

– Mange av oss har følt oss knust det siste året, sa hun til folkemengden.

TikTok-arrangementet var dedisert til alle som jobber i frontlinjen i helsevesenet i forbindelse med coronapandemien. 7500 vaksinerte helsearbeidere var invitert til å overvære konserten live, melder Billboard.

– Dette er den første konserten min på et år, og jeg kunne ikke tenke meg en bedre måte å gjøre det på enn for dere helter i helsevesenet. Vi er så takknemlig for dere, og for å vise det, skal vi rocke hardt.–

DUETT: Billy Idol og Miley Cyrus på scenen i Tampa. Foto: Doug Benc /Reuters

Cyrus fikk også selskap av to rockeveteraner på scenen, Billy Idol (65) og Joan Jetts (62).

En annen som vakte oppmerksomhet i natt, var den kanadiske R & B-stjernen The Weeknd (30), brukte syv millioner dollar – 59millioner kroner– fra egen lomme på et spektakulært pauseshow.

Poeten Amanda Gorman (22) talte også under nattens feiring: