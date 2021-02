HEDRET: Britney Spears har vunnet mange priser opp gjennom karrieren. Her med trofeet under GLAAD Awards i 2018. Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

Regissøren fikk aldri kontakt med Britney

Samantha Stark, kvinnen bak «Framing Britney»-dokumentaren, sliter med tanken på at hun aldri kom i dialog med popstjernen.

New York Times-dokumentaren, som dykker ned i det omstridte vergemålet Britney Spears (39) har vært under i snart 15 år, har skapt voldsom oppstandelse.

Britney selv har ikke bidratt med noe i dokumentaren, og for regissør Samantha Stark er det problematisk.

– Det innebærer et stort etisk dilemma for meg å lage en film den personen som står i sentrum ikke selv medvirker, sier hun til «Entertainment Tonight».

Stark sier at dette er noe hun har grublet over gjennom hele prosessen, og at det har gjort arbeidet ekstra utfordrende.

– Hvis jeg hadde hatt muligheten, så ville jeg sagt til henne: Ring meg, for jeg vil høre din side».

Stark har laget flere dokumentarer, og normalt er det grei skuring å sende en henvendelse til personens manager, som igjen sørger for at vedkommende får vurdere medvirkning. I tilfellet med Britney var det ikke så enkelt.

Managementet skal angivelig ikke ha vært interessert i å formidle kontakt. Regissøren vet ikke engang om Britney noen gang fikk vite at de forsøkte å nå henne.

Stark opplyser at de prøvde gjennom alle de naturlige kanalene, men også via andre mennesker som kjenner Britney.

– Vi prøvde på mange ulike måter, men det er fortsatt uklart om Britney mottok våre henvendelser. Vi prøvde alt, til og med å sende melding direkte til Spears, forteller Stark.

Den sterke skjermingen av Britney, som gjør at ingen journalister skal ha nådd henne på flere år, er nettopp en vesentlig del av dokumentaren.

Spekulasjonene går ut på at Britney nærmest har mistet all frihet og kontroll over eget liv som følge av at hun styres av faren, Jamie Spears (68). Dette vergemålet ønsker Britney selv å oppheve.

#FreeBritney-bevegelsen mener også at det kan stilles spørsmål ved hvorvidt Britney styrer sine egne sosiale kanaler, som Instagram.

Natt til onsdag postet hun et innlegg der hun skrev at hun «bruker tiden på å lære og på å bli et normalt menneske».

Helt siden Britneys sammenbrudd i 2007 har faren vært formynder over hennes privatliv og finanser – den siste tiden sammen med en ekstra formynder angivelig utvalgt av Britney selv.