Plateanmeldelse: Ava Max: «Heaven & Hell»: Pop fra limbo

Kul sveis. Synd med musikken.

Amerikanske Ava Max (26) har foreløpig utmerket seg med to ting: en «artig» frisyre (langt på den ene siden, kortere på den andre), og den dumme, men effektive gigahiten «Sweet But Psycho», der vår egen Andreas «Tix» Haukeland har vært involvert på låtskriversiden.

«Den nye Lady Gaga», har det forventningsfullt blitt hvisket.

Nå er debutplaten her, og man kan saktens spørre seg hvorfor. «Heaven & Hell» er riktignok lagt opp «konseptuelt», med en «lys» og en «mørk» side, men den er først og fremst et argument for å avvikle popalbumet som format.

Ethvert tilløp til originalitet og egenart er skåret bort med kirurgisk presisjon av hovedprodusent Cirkut, og vi er etterlatt med et produkt der alle popsjangerens trender og tilbøyeligheter anno 2020 er knadd inn. Ava Max fremstår mer som en brikke i dette maskineriet enn noen reell hovedperson.

Syv av disse 15 låtene har blitt gitt ut som singler i løpet av de siste to årene. Av disse er «Sweet But Psycho» best, i kraft av å gjøre det den skal, men den føles – og er – allerede gammel. I den andre enden av skalaen børster «Kings & Queens» støvet av et muggent Bonnie Tyler-hook med katastrofalt resultat.

De resterende sangene er gjennomgående mindre refrenghissige, uten at det gjør så mye fra eller til: Klisjeene står fortsatt i kø. Medprodusent og -låtskriver Thomas «Earwolf» Eriksen stikker seg positivt ut med sine to bidrag – særlig «Born to the Night» ligger behagelig i øret med sine svale vers.

Men «Heaven & Hell» er en ironisk tittel på en plate som i så forsvinnende liten grad strekker seg mot ytterpunktene. Den er snarere et snapshot fra limbo – stedet der håpet for den kommersielle popmusikken nærmest umerkelig ebber ut, sekund for sekund. Sånt blir du ikke Gaga av.

BESTE LÅT: «Born to the Night»

Publisert: 19.09.20 kl. 13:27

