«Stjernekamp»-Myra vant pris: - Sinnssykt

Regina «Myra» Tucker (25) slet med ensomhet og følelsen av hjemløshet og annerledeshet under oppveksten i Bergen. Helt til rapperen klarte å sette ord på det vonde.

Nå nettopp

Denne uka ble hun belønnet med TONOs Edvard-pris som tekstforfatter av låten som kanskje betyr aller mest for henne, «Hjemløs i egen by».

– Det er helt sinnssykt at jeg skulle vinne en pris for noe som nesten er som en dagbok for meg - det hadde jeg aldri sett for meg. Og jeg er veldig takknemlig for at det er andre som forstår hva jeg hadde på hjertet da jeg skrev den - det er kanskje den beste følelsen av alle. Det er nok den mest personlige teksten jeg har skrevet hittil. Den går helt inn i sjeleroten av meg som person, sier Myra til VG.

- Alle mine opplevelser - også tanker og følelser jeg hadde som barn - er med på å forme meg som menneske. Ved å sette ord på det, når jeg modnes og blir tryggere i meg selv, finner jeg ut at jeg ikke er alene om å savne tilhørighet. Da gjelder det å ta tak i disse følelsene som ligger der og murrer, fortsetter hun.

Som fireåring kom hun til Bergen fra Sierra Leone. Hun ble stadig flyttet på mellom barnehjem og fosterhjem. Det ble starten på en årelang jakt etter sin egen identitet.

– Jeg hadde en sterk indre uro, fortalte hun i sofaen til Else Kåss Furuseth i NRK-programmet «Kåss til kvelds» sist helg, der hun måtte ty til tårene da barndomsminnene brått dukket opp.

HIP HOP-HÅP: Regina Tucker, eller Myra som er artistnavnet, er både konkurrent i NRKs «Stjernekamp» og fersk vinner av tekstforfatter pris for sine sterke, selvopplevde tekster. Foto: Tore Meek

Den jakten og uroen kulminerte blant annet i den såre teksten - og videoen - til nettopp «Hjemløs i egen by.

– Den betyr mye for meg. Der prøver jeg å sette ord på den ensomhetsfølelsen og mangelen på tilhørighet som jeg kjente på som barn. En viktig del av identiteten min er jo Bergen - det er byen min og en stor del av hjertet mitt! Samtidig har jeg en etnisitet fra Sierra Leone, og man blir jo nysgjerrig på den delen også.

– Jeg har prøvd å finne en balanse der, i forhold til både identitet og etnisitet, etter å ha stått med en fot i hver leir. Og så oppdager man i mer voksen alder at dette handler om begge deler - det er dette som utfyller meg som et helt menneske, sier Myra.

I flere år har Myra vaket helt i toppsjiktet i norsk hiphop-miljø, etter at NRK-profilen Leo Ajkic lovpriste henne i sosiale medier for fire år siden. Siden har det blitt duetter både med Lars Vaular og nå senest Bjørn Eidsvåg.

Faktisk har Eidsvåg vært hennes helt siden hun var ni år, og Myra har tidligere sagt at det var nettopp han (og Nicki Minaj) som fikk henne til å rappe.

– Ja, jeg har vært fan siden jeg var ni! Og allerede da - som barn - syntes jeg at han hadde så fin flyt, han var forklarende og lett å forstå. Han ble min inspirasjon til å bli tekstforfatter på norsk. Og jeg lover deg - han er en like god person som han er tekstforfatter, insisterer hun.

På lørdag står det country på menyen til «Stjernekamp». Da skal Myra tolke Nine Inch Nails’ «Hurt», best kjent for det brede norske folk i versjonen til Johnny Cash.

- «Stjernekamp» er det skumleste jeg noen gang har gjort, tror jeg. Jeg føler meg ganske - hva skal man si - utfordret på mange plan. Sjangre jeg ikke har et nært forhold til. Men så har det vist seg å være en veldig god opplevelse. Jeg har lært mye om meg selv, om stemmen min og om mitt eget uttrykk.

Publisert: 09.09.20 kl. 13:18