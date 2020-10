EKTEPAR: Tom Parker og kona Kelsey Hardwick avbildet hjemme i England i september i fjor. Foto: Yui Mok / PA Wire

The Wanted-medlem Tom Parker har uhelbredelig kreft

Den britiske musikeren (32) forteller i et åpenhjertig innlegg at han har fått kreft i hjernen.

«Det er ingen enkel måte å si dette på», starter Tom Parker sin lange post på Instagram – under et bilde av seg, kona og parets lille datter.

Inne i magen til kona Kelsey Hardwick (30) er det enda et barn som snart skal ut og møte verden.

Parker opplyser sine over 140.000 følgere at det er en vond årsak til at den lille familien har forholdt seg tause i sosiale medier den siste tiden.

«Dessverre har jeg fått diagnosen hjernekreft, og jeg er allerede under behandling», skriver han.

Etter grundig tankevirksomhet har ekteparet bestemt at det beste er å være åpne om sykdommen, og ikke holde den hemmelig. Derfor har de samtidig valgt å snakke ut i ett stort intervju – med OK Magazine.

– Jeg visste at noe ikke var som det skulle, men jeg hadde aldri sett for meg dette. Man tror aldri at dette skal ramme en selv, sier Parker til bladet om den nedslående beskjeden han fikk for seks uker siden.

Parker sier i intervjuet at han fortsatt er i sjokk.

Men selv om artisten har fått vite at svulsten ikke kan opereres bort, og at kreften er uhelbredelig, nekter han å gi opp håpet.

– Jeg skal fortsatt være her. Jeg skal bekjempe dette, sier 32-åringen, som har glioblastom i fjerde stadium. Ifølge Store Medisinske Leksikon er glioblastom en svært aggressiv form for kreft som utgår fra gliaceller i hjernen.

– Totalt sønderknust

Parker er nå i full gang med livsforlengende behandling i form av både cellegift og stråling. Både han og kona sier de håper på et mirakel, og de trøster seg med å ha møtt mennesker som har fått samme beskjed for mange år siden, men som fortsatt er i live.

«Vi er totalt sønderknust, men vi skal kjempe hele veien. Vi ønsker ikke at dere skal dele sorgen med oss. I stedet ønsker vi bare kjærlighet og positivisme», lyder det i Instagram-innlegget som er signert både Parker og Hardwick.

Paret skriver at de sammen med omverdenen skal vi rette oppmerksomheten «mot denne grusomme sykdommen» og lete etter alle mulige behandlingsalternativer.

Parker giftet seg med Hardwick i 2018. Datteren er 16 måneder gammel, og Hardwick har termin med nummer to om kort tid.

Sammen med resten av det irsk-britiske bandet The Wanted opplevde Parker stor suksess i 2010 med hitlåter som «All Time Low», «Walks Like Rihanna» og «Glad You Came».

The Wanted var blant artistene som opptrådte på VG Lista Topp 20-showet på Rådhusplassen i Oslo i 2013.

Etter at The Wanted tok pause i 2014 har Parker blant annet spilt i sceneoppsetningen av «Grease» i hjemlandet. Han har også kokkelert seg til semifinalen i «MasterChef».

Publisert: 12.10.20 kl. 14:28

