KORONAKLIPPEN: Justin Bieber ville egentlig forandre verden, men så ble det sanger om kjærligheten denne gangen også.

Albumanmeldelse – Justin Bieber «Justice»: Romantisk rettferdighet

Verdens største artist hyller kona nok en gang. Denne gangen i samarbeid med Martin Luther King jr.

Av Tor Martin Bøe

ALBUM: POP

Justin Bieber – «Justice»

(Def Jam/Universal)

Hei alle dere som tror at musikk har mistet evnen å samle oss som mennesker:

I skrivende stund har Justin Bieber 16 låter inne på den globale topp 40-listen til Spotify. Tilfeldigvis samtlige som er på hans sjette album. Hver låt spilles nå daglig flere ganger alene enn mange andre låter kan drømme om å bli snurret i løpet av et helt år.

Det er helt vilt imponerende.

Til sammenligning er første låt fra det andre store navnet bak et album denne helgen, Lana del Rey, på 140. plass. Tittellåten fra «Chemtrails Over the Country Club» ligger for øvrig bare seks plasser foran «Every Breath You Take» med The Police, fra 1983.

Rettferdig? Urettferdig?

Vel, det er ikke dét det handler om. Selv om coveret har forsynt seg av logoen til franske Justice. Manager Scooter Braun har nok en god forklaring på det også. På samme vis som han mener det er rettferdig at han skal eie låtene til Taylor Swift.

Uansett.

De beste låtene her er «Holy», samarbeidet med Chance The Rapper som låner harmonirekka fra Bob Marleys «No Woman, No Cry», i tillegg til den mektig oppløftende rulletekstlåten «Anyone». Et skokk produsenter har sammen klart å skape et passe helhetlig og noenlunde varierende lydbilde. Skrillex er tilbake i starten. Finneas Baird O’Connell, Billie Eilish sin bror, dukker opp på slutten.

Den står respekt av den musikalske bredden fra Bruno Mars-aktig soul på «Peaches» via housedrevne «Love You Different», til gitardrevet åttitallspop på «Die For You». Den generelle bredden internt i låtene er ikke like imponerende. Spesielt lyrisk går det mye i det samme som «Changes»: Hovedsakelig knestående kjærlighetserklæringer av varierende begjærlig art til kona Hailey Baldwin: «I need you more than I let you believe that I do» («Deserve you»), «You loved me when I was unstable» («Unstable»), «We all make mistakes» («Hold On»).

Romantisk. Siden albumet er spilt inn i lockdown og Toronto-karantene, har det vel ikke vært så mye annet å fokusere på det siste året.

Hvorfor dette er sydd sammen rundt to nesten tilfeldig plasserte taleopptak av Martin Luther King Jr. er derimot totalt uforståelig. Absolutt ingenting av resten av albumet handler om borgerrettigheter, med et, om man skal være raus, unntak i «there were times when I couldn't even breathe» i åpningen på «Deserve». Hvis da ikke «Somebody need somebody» («Somebody») har en ny og dypere betydning som parole.

Verdens mest populære artist, ja visst.

Passe urettferdig, absolutt.

Men kjekt for kona, da.