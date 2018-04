TRÅKKET UTI: Ufrivilling eller ei, Whitney Houstons dødsfall tuller man ikke med. Foto: Christopher Polk/ Getty/ AFP

Lordes Instagram-post koblet til Houstons død - måtte beklage

Publisert: 06.04.18 05:11 Oppdatert: 06.04.18 06:15

Den newzealandske artisten fikk fort smake kommentarfeltets vrede etter å ha blitt tolket som om hun gjorde narr av den avdøde souldivaen.

Lorde er på turne i Houstons hjemland for øyeblikket. Etter konserten i New York onsdag postet hun følgende bilde med tilhørende kommentar på Instagram:

Strofen «And IIII will always love you» fra Whitney-klassikeren sammen med et badekar fikk kommentarfeltet til å koke, melder Newshub. Det var nettopp i et badekar Houston ble funnet død i 2012.

Da artisten bak superhiten «Supercut» oppdaget tabben, var hun raskt ute og beklaget. Posten ble samtidig slettet.

– Jeg er en idiot. Jeg vil alltid elske Whitney. Dette var ikke gjennomtenkt. Jeg gledet meg bare til å ta et bad, skrev hun på Instagram stories, og avsluttet med:

Blues-, soul- og pop-sangerinnen Whitney Houstons døde i 2012. Kvelden før hun døde, sang hun «Yes, Jesus Loves Me» under arrangementet 'Kelly Price & Friends Unplugged: For The Love of R&B':

