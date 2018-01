STOR INTERESSE: Både iTunes og Amazon melder om stor strømme-interesse for musikken til The Cranberries etter at Dolores O’Riordan ble funnet død mandag. Foto: Gilbert Tourte / X02388

Stor interesse for Cranberries etter vokalistens plutselig død

Nyheten om Cranberries-vokalisten Dolores O’Riordans plutselige død, har utløst stor interesse for gruppens musikk - og salget når nye høyder.

Flere internasjonale medier, blant annet NME og Daily Mail , skriver dette i morgentimene tirsdag. I løpet av det siste døgnet har nemlig flere av The Cranberries gamle album preget strømme- listene både til Amazon og ITunes. Det gjelder ikke minst Cranberries siste album med Dolores O’Riordan, «Something Else», som kom ifjor, som har stått for en økning på intet mindre 913,350 prosent.

Samtidig har en rekke fremtredende personer , som for eksempel Josh Groban, James Corden og til og den irske presidenten Michael D Higgins, hyllet Dolores O’Riordan.

Hun ble funnet død på et hotellrom i London mandag morgen og ble erklært død på stedet. Dødsårsaken er foreløpig ukjent. BBC skriver tirsdag at britisk politi ikke anser dødsfallet som mistenkelig.

Ifølge en talsperson for O`Riordan var hun i London i anledning en kort tur i studio, skriver BBC.

– Familien er knust etter å ha hørt nyheten og har bedt om privatliv i denne svært vanskelige tiden. Vi har ingen flere detaljer på nåværende tidspunkt, sier en talsperson for musikeren.

.Dolores O'Riordan fikk i 2014 diagnosen bipolar etter at hun ble arrestert for å ha gått til angrep på en flyvertinne under en flytur – og deretter overfalt en politimann som forsøkte å arrestere henne. Hennes forsvarere den gangen mente at hun var psykisk syk da hun gikk til angrep på flyvertinnen og politimannen. Dette tok dommeren til etterretning og mente at det ikke var riktig at hun mot den bakgrunnen skulle sone en fengselsstraff, skriver BBC .

Musikeren, som kommer fra byen Limerick i Irland, ledet The Cranberries til internasjonal suksess på 1990-tallet. Blant annet med låtene «Linger» og «Zombie».

Bandet The Cranberries, hvor O`Riordan delte scene med brødrene Noel og Mike Hogan, ble startet i Limerick i 1990. O`Riordan skal ha blitt med i bandet etter å ha svart på en annonse i lokalavisen året før, skriver The Independent.

Debutalbumet «Everybody Else Is Doing It, So Why Can`t We?» ble en internasjonal suksess, og solgte over fem millioner album bare i USA.

Album nummer to, «No Need to Argue» fra 1994, har solgt over 15 millioner eksemplarer verden over, ifølge Wikipedia.

Til sammen har bandet solgt hele 40 millioner plater.

