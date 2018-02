VARMER OPP: Julie Bergan er med på sin norske artistkollega Alan Walkers turné, som startet i Belgia tirsdag. Foto: ODIN JÆGER

Julie Bergan får «symbolsk» turnéhonorar fra Alan Walker

Publisert: 22.02.18 16:56 Oppdatert: 22.02.18 18:18

Praksisen med eksponering som betaling er en ukultur, mener Musikernes Fellesorganisasjon.

Den Spellemann-aktuelle bergensgutten Alan Walker (20) har de siste årene blitt et av verdens største EDM-fenomener, med flere milliarder avspillinger på Spotify og YouTube.

Tirsdag kveld la han ut på en turné som omfatter en rekke europeiske og russiske byer.

På den har han med seg skiensjenta Julie Bergan (23). Hun varmer opp for Walker på 14 konserter – alle utsolgt, med unntak av én, hvor kapasiteten er utvidet.

Bergan opptrer som gjestevokalist i Walkers show, i tillegg til selv å varme opp.

Bergan har søkt om turnéstøtte hos Music Norway. I søknaden omtaler hennes manager Cecilie Torp-Holte turneen som «en ren utgiftspost vi trenger økonomisk bistand til å gjennomføre».

I budsjettet kommer det frem at satsningen vil koste Bergan over 475.000 kroner. Det er ikke oppført noen inntekter, ei heller noe honorar fra Walker.

Det eneste Bergan får av penger er 400 kroner dagen i diettpenger, som er blant utgiftspostene i budsjettet. Altså noe hun selv dekker.

– Nei, i utgangspunktet får hun ikke noe honorar, sier manager Torp-Holte, som senere opplyser at Bergan får «en symbolsk sum» i honorar.

Alan Walkers management MER skriver i en e-post til VG at Bergan «får honorar», men vil ikke utdype størrelsesorden på dette. Det vil heller ikke Torp-Holte.

Ingen inntjening

Hun sier at budsjettet ble laget på et tidspunkt hvor det ikke var budsjettert med honorar.

– Resultatet er nok ikke langt unna det det ender opp med til slutt. Julie sitter ikke igjen med noe inntjening, og vi sitter ikke igjen med noe inntjening.

– Hvordan får Bergan dekket inn kostnadene?

– Julie har folk i ryggen som supporter henne økonomisk, blant annet plateselskapet Warner, og så er det hennes egen investering, sier Torp-Holte, som forteller at artisten søker turnéstøtte flere steder.

– Dette er en bransjegreie, det er jo ikke slik at supportartistene får betalt. Det man får er tilgangen til publikumet, sier Cecilie Torp-Holte.

Hans Ole Rian, forbundsleder i Musikernes Fellesorganisasjon, ser ikke blidt på praksisen hvor honorar primært kommer i form av oppmerksomhet og eksponering. Han kaller det en «ukultur».

– Dette har vi også sett i TV-produksjoner de siste årene, der forskjellige management tilbyr sine artister gratis – og gjerne med betalt støtteapparat fra managementet – for å få vist frem aktuelle artister.

Millionene ruller

Skattelistene fra sist høst viste at Julie Bergan hadde en inntekt på 469.059 kroner i 2016.

Det samme året dro Alan Walker inn 2,7 millioner, ifølge skattelistene.

Hans selskaper «Alan Walker» og «Alan Walker Live» omsatte for 26,7 millioner i 2016, med et resultat før skatt på 13,7 millioner.

I 2017 kjøpte han seg et hus til 9,5 millioner og en hytte til 3,5 millioner, året før en bil til ca. 2,5 millioner.

Walker har selv vært oppvarmingsartist, for Rihanna . Da fikk han 85.000 kroner per opptreden, noe hans manager Gunnar Greve Pettersen karakteriserte som «lavt betalt» .

– Ler hele veien til banken

Julie Bergans situasjon er ikke unik, mener Reidar Brendeland, daglig leder i Norsk Artistforbund.

– Det er jo oftest artistene som sitter igjen med minst penger når man drar ned subtotal. Noen andre bransjeaktører ler dessverre hele veien til banken.

Elin Aamodt, daglig leder i Artistorganisasjonen GramArt, ønsker ikke å kommentere Bergans oppvarmingsjobber spesifikt.

– På generelt grunnlag er vi for gode og ryddige avtaler i musikkbransjen og at artister skal ha betalt for jobben de gjør.

Både GramArt og Norsk Artistforbund påpeker imidlertid, i likhet med Bergans manager, at mulighetene en slik jobb gir kan være lønn i seg selv.

– Det er beklagelig at man ikke får betalt, men «breaker» man markedet får man jo betalt, sier Brendeland.

For noen er det sikkert en gevinst i å gjøre slike oppdrag, mener Hans Ole Rian i Musikernes Fellesorganisasjon.

– Men vi er redde for at dette kan ha smitteeffekt over i andre arenaer, der verdien av slik eksponering ikke veier opp for de til dels store utgiftene det er å dra på turne uten betaling, eller med alt for lave honorarer.