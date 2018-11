GIFT: Skuespiller Daryl Hannah og artist Neil Young. Foto: Tiziana FABI/Jason Merritt/ AFP

Neil Young bekrefter: Gift med Daryl Hannah

Musiker Neil Young (72) bekrefter for første gang at han er gift med skuespiller Daryl Hannah (57).

01.11.18

Innrømmelsen kom i en politisk ladet tekst på Youngs hjemmeside , der han lanserte den nye låten «Ohio» med en video, melder People .

I teksten støtter Young strengere våpenlover, og nevner i en bisetning at kona har hjulpet til med å lage videoen. Han skriver at låten ble skrevet allerede i 1970, etter at han hadde sett en magasinforside der en ung jente satt på kne ved en skutt venn.

«Da Nasjonalgarden drepte fire studenter ved Ohios Kent State Universitet som demonstrerte mot Vitenamkrigen, det var et sentralt øyeblikk i historien vår. Det var et sentralt punkt for meg.» skriver han og legger til:

«I dag ser vi hva vi har blitt. Uten skikkelige lover som kan beskytte oss mot våpen, og med politikere som støtter NRA fordi NRA støtter dem, er vi ikke godt representert.»

I slutten av august meldte People og andre amerikanske medier at de to kjendisene skulle ha giftet seg i to ulike ekteskapsseremonier – den første på hans yatch i Washington 27. juli og den andre med 100 gjester i California 24. august.

«Min kone Daryl og jeg satte sammen denne videoen så du kan tenkte over tingene.», skriver artisten i meldingen onsdag.

Videre oppfordrer Young fansen sin til å stemme i det kommende mellomvalget.

«Gi oss fornuftige våpenlover som beskytter våre folk, i skoler, i steder man ber, på arbeidsplassen og på gaten. STEM.»

Mens Young har vært gift to ganger tidligere, det forrige i 36 år før skilsmissen i 2014, er dette Hannahs første ekteskap.