MGP-Karlsen: Derfor vil vi vinne Eurovision

Publisert: 10.03.18 12:27

Uansett utfall i lørdagens Melodi Grand Prix-finale er MGP-general Stig Karlsen klar i sin sak; Eurovision skal vinnes!

Hørt den før, sier du? Joda, helt siden Karlsen og Karlsen - sistnevnte med Jan Fredrik til fornavn - delte rollen som NRKs MGP-generaler har ambisjonene vært de samme. Og det er en grunn til akkurat dét.

– Det er som å trene et fotballag; du går ikke inn i garderoben og sier at i år går vi for tredjeplass. Og med en sterk låt, en dyktig artist og en fet innpakning har vi en mulighet til å vinne, sier Stig Karlsen.

– Og det får vi i år?

– Det er jeg helt sikker på.

Jan Fredrik Karlsen trakk seg i fjor, etter kun to år som MGP-general. Derfor rykket navnebror Stig opp som enslig general for Melodi Grand Prix. Hvem skulle ha trodd for en lojal NRK-ansatt som i sin tid startet musikkbransje-karrieren som sjef for Kiss Army i Norge?

Stig Karlsen innrømmer at han har sansen for glam, som både Kiss og Melodi Grand Prix er forbundet med.

– Jeg liker rett og slett svære show. Og så likte jeg veldig godt den inkluderende tanken hos Kiss; vær den du er, ha tro på deg selv og ikke bry deg om hva andre mener. Dette budskapet er ikke ulikt hva Melodi Grand Prix kommuniserer - alle er invitert til festen. Jeg er opptatt av at artistene skal få lov til å være det de er, ikke blir formet av oss, sier Karlsen der han beskuer byggingen av lørdagens store scene i Oslo Spektrum .

Årets finale byr på uvanlig mange vinnere fra tidligere år; Stella Mwangi, Aleksander Walmann og Alexander Rybak står på scenen, mens Kjetil Mørland står som låtskriver til ett av bidragene.

– Det er litt tilfeldig at det ble slik, litt best of-finale. Alexander Rybak har vi ønsket oss tilbake i snart ti år, og vi er veldig glad for at han bestemte seg for å prøve en gang til. Jeg tror Alexander fikk en følelse av at om Tyskland vinner fotball-VM, så takker de ikke nei til å delta i neste VM, humrer han.

Stig Karlsen forteller at det er flere som har funnet godtonen før årets finale.

– Vi hentet inn Alexandra Rotan som synger med Alan Walker og trengte en rapper. Og det måtte jo ikke være en mann, så da kom jeg på Stella. De hadde aldri truffet hverandre før, men nå har Alexandra og Stella faktisk blitt en duo og spilt inn en låt til sammen. Sånt er jo gøy og veldig hyggelig, sier han.

– Blir det - tradisjonen tro - kjeft å få søndag?

– Helt sikkert. Mange mener mye om Melodi Grand Prix, og det er bra. Konkurransen skaper temperatur og engasjement, glede og sinne, men har veldig høye seertall hvert år. Mest gledelig er det at vi scorer så høyt hos ungdommen - den aldersgruppen som i mindre grad ser tradisjonell lineær tv, sier Stig Karlsen.

I den avgjørende fasen av årets MGP-finale skal ti artister bli til fire, stemt frem av en internasjonal jury (50 prosent) og norske SMS-stemmer (50 prosent). Deretter gis norske tv-seere all makt når de fire artistene deles opp i to dueller, der vinneren av hver duell går til en superfinale med to artister.

– Hensikten er å lage en bedre, mer effektiv tv-sending med høyere spenningsnivå, sier Stig Karlsen.