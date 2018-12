MANGEMILLIONÆR: Den enorme suksessen til Avicii - Tim Bergling - gjorde at han var god for flere hundre millioner kroner da han døde i april. Nå arver foreldrene alt. Foto: SOCIAL MEDIA / X04130

Aviciis foreldre arver 231 millioner

Arveoppgjøret etter EDM-stjernen er klart.

Publisert: 18.12.18 22:37 Oppdatert: 18.12.18 22:54

Det er Expressen som skriver at - ifølge offisielle dokumenter - Avicii , eller Tim Bergling som han egentlig het, etterlater seg 231 millioner kroner til sine foreldre.

Avicii døde i april, bare 28 år gammel. Alt tyder på at han tok sitt eget liv etter intense år i rampelyset og like intens turnévirksomhet. Svensken var på dette tidspunktet den aller største stjernen innen EDM-genren (elektronic dance music).

Ettersom Avicii ikke var gift eller hadde skrevet noe testamente, går inntektene til foreldrene Klas-Otto Bergling og Anna Catarina Lidén, står det i dokumentene som Expressen siterer fra.

Avisen har foreløpig ikke fått en uttalelse fra Aviciis mor og far.

Her sørger fansen.

Dermed er det uklart om de vil følge i Aviciis ånd og donere en del av formuen til veldedige formål. I 2012, i kjølvannet av en USA-turné - donerte han alle inntektene på åtte millioner kroner til organisasjonen Feeding America, mens han året etter skaffet til veie nærmere ti millioner kroner til stiftelsen Radiohjälpen i Sverge som drives av blant annet Sveriges Radio og Sveriges Television.

Her takker Aviciis far for en post mortem-pris.

– Personlig og moralsk mener jeg - når man kommer i en posisjon der du får mer penger enn du trenger - at den mest korrekte, menneskelige og selvfølgelige saken å gjøre, er å dele med de som virkelig trenger det, sa Avicii i dokumentaren «Avicii - the documentary» i 2013.

Den svenske verdensstjernen drev seg selv hardt (etter annonsen).

Aviciis død i april sendte sjokkbølger gjennom det internasjonale musikkmiljøet, også her hjemme. Kygo hadde Avicii som forbilde allerede før han hadde gitt ut en eneste single og var en av mange som hedret forbildet fra scenen etter hans død. Senere tok vårt DJ-ess også en tatovering for å minnes Avicii.