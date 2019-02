HYLLEST: Lars Bremnes tok imot Petter «Katastrofes» tolkning med blandede følelser. Foto: TV 2

Lars Bremnes om Petter «Katastrofes» tolkning: – Gjør litt vondt

Lars Bremnes (54) fikk temperamentet satt på prøve da Petter «Katastrofe» (30) gjorde Bremnes’ berømte fioliner om til noe ganske annet.

Publisert: 23.02.19 20:37







Petter «Katastrofe» Bjørklund Kristiansen tok nemlig «Fiolinan», visesangerens populære hitlåt fra 1999 og dro på skikkelig bygdefest i lørdagens «Hver gang vi møtes».

Mens Bremnes’ i sin kjærlighetslåt synger om romantiske toner, synger «Katastrofe» om et visst annet «instrument».

«Hu har alt av prevensjon i bagasjerommet, men fiolina mi er klar, nå får ’a unge nummer tre», synger 27-åringen.

– Nå fikk jeg en frekkas av den i trynet. Hadde jeg ikke kjent Petter etter denne uken, så hadde jeg blitt forbanna, er Bremnes’ reaksjon etter fremføringen.

Til VG innrømmer Bremnes at det var i overkant drøy kost der og da.

– Disse låtene er jo ungene våre, så det koster litt. Det gjør litt vondt. Petter er en liten frekkas, og det fikk han høre, ler Svolvær-artisten.

TØFT: Lars Bremnes måtte klø seg i hodet over det han fikk servert. Foto: TV 2

Bremnes forklarer at han måtte summe seg litt. Og han gjentar at han er glad for at han hadde rukket å bli kjent med Petter før han fikk denne tolkningen servert.

– Vi ser hverandre bak fasaden som artister, og vet hva folk er laget av. Det hadde vært verre om jeg fikk en satanistversjon.

– Vil du gå så langt som å si at du misliker denne nye versjonen?

– Den er ikke min favoritt for å si det sånn. Det som er skummelt med Petter, er at han er så flink til å gjøre ting fengende. Det han synger, sitter jo uansett, så det skal han ha, svarer Bremnes, som har blandede følelser rundt at nye «Fiolinan» kan bli en hit.

– Da er det utenfor min kontroll. Jeg kommer aldri til å synge den. Min gamle versjon klarer seg, så får Petter ri den hesten der, humrer Bremnes.

Sånn reagerte Sol Heilo på nakenkunsten: – Elsker å være naken

Selv om det er smertefullt å se låtene bli endevendt, mener han at det er noe man må man regne med i «Hver gang vi møtes». Nettopp dette reflekterte han en god del rundt på forhånd, før han kom frem til at dette er mye av spenningsmomentet.

– Visst er det nifst, men er man med på leken, får man tåle steken. Skal man begynne å legge føringer, så kan man ikke være med. Det er litt som basehopping å være med i dette programmet. Når det er sagt, så har jeg noen sanger jeg ikke hadde orket å høre rølpeversjoner av. Men dette er en humoristisk poplåt som snart er 22 år gammel, så den må tåle det ene og det andre, mener Bremnes.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

I AKSJON: Petter «Katastrofe» foran en lydhør forsamling. Foto: TV 2

Alle artistene er dessuten klar over at hver og en anstrenger seg for å gjøre sitt beste når de stiller opp på TV.

– Vi blir rørt uansett, selv om ikke alle versjonene er innertier. Derfor sitter vi og gråter hele tiden. Jeg skjønte ikke det før jeg selv satt rundt bordet, smiler Bremnes.

Lars Bremnes hadde datteren på Utøya: Følsomt tema

54-åringen sier for øvrig i episoden at han iblant skulle ønske at han «ikke var så ordentlig og forsiktig», men litt mer «fandenivoldsk og flinkere til å gi f ... ». Til VG presiserer Bremnes at han er forsont med å være den han er.

– Det er nettopp i det gapet mellom den du er og den du skulle ønske du var at de interessante tingene blir til. Fandenivoldsk handler ikke bare om å banne eller rope, men å ta på alvor de følelsene man har.

Slapp «sjokknyhet» på TV: – Legger «Katastrofe» på hylla

Petter «Katastrofe», derimot, holder lite tilbake. Fredrikstad-artisten lever godt med å ha gitt Bremnes hakeslepp.

– Det blir feil og rart for meg å skulle prøve å ta hensyn til ting. Jeg har fått beskjed om å gjøre dette på mitt vis, og det gjør jeg, sier «Katastrofe» til VG.

Han forsikrer at han og Bremnes har god tone.

– «Fiolinan» er jo hjertebarnet hans, så ikke rart han skvatt, gliser 27-åringen og legger til:

– Sånn blir det når en visesanger fra nord gir meg frie tøyler. Men jeg vil jo ikke at Lars skal være lei seg for at jeg har tullet til låten hans. Noe av det jeg er mest glad i, er å skrive, så da skrev jeg om den. Jeg har forholdt med til oppgaven, og da handler det om en litt annen fiolin.

Tom Mathisen: Derfor har han aldri tatt lappen

Kontrovers

Alle låtene fra «Hver gang vi møtes» legges ut på Spotify, men «Katastrofes» tolkning av Prima Vera-låten «Alle fine damer har en stygg venninne» er et unntak.

«Tom (Mathisen, red.anm.) likte låten kjempegodt. Det gjorde dessverre ikke den andre rettighetshaveren på låta, som da heller ikke ønsket at den skulle publiseres på Spotify», skrev «Katastrofe på Facebook dagen derpå.

– Det syntes jeg jo var trist, sier «Katastrofe» til VG.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med den andre rettighetshaveren.

Nye «Fiolinan», derimot, er å finne på Spotify.

– Men det toget får Petter kjøre, sier Bremnes.

Oppdatert? Flere nyheter om «Hver gang vi møtes»