Den russiske rapperen Detsl døde rett etter konsert

Ble bare 35 år gammel.

Nyhetsbyrået TASS melder at Kirill Tolmatsky, kjent under artistnavnet Detsl, døde natt til søndag like etter å ha gjennomført en konsert i Izhevsk.

Myndighetene har varslet etterforskning av rapperens bortgang. Detsl skal ha dødd brått og uventet.

– Etter opptredenen gikk jeg til garderoben hans. Etter et par minutter begynte han å føle seg dårlig. Den foreløpige informasjonen er at han fikk hjerteinfarkt og døde, sier konsertarrangør Pavel Belenets ifølge Metro.

Dødsfallet ble bekreftet av Detsls far, en musikkprodusent, på Facebook.

Detsl, som kom fra Moskva, platedebuterte allerede i 1999, og regnes som en av de første store russiske hip hop-artistene.

Hans første album er et av tidenes mest solgte i Russland .

Russiske rappere har i senere tid fått stadig større problemer med myndighetene. President Vladimir Putin har gjort det klart at deres tekster og påvirkning på ungdom skal monitoreres nøye.

Mellom oktober og desember 2018 skal minst syv konserter med profilerte artister ha blitt stoppet av politiet, ifølge CNN.

– Hvis det er umulig å stoppe, så er det nødvendig å navigere og veilede det, sa Putin om rap i desember.