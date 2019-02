Astrid Smeplass: - Jeg var bare helt knust

Etter å ha vunnet det gjeveste trofeet på Spellemannprisen hadde Astrid S mest lyst til å gå hjem og gråte.

Som VG fortalte i oktober, ble det en stor nedtur for Astrid Smeplass (22) like etter at hun mottok den prestisjetunge «Årets Spellemann»-prisen rundt disse tider i fjor.

Artistens besøk på helgens utgave av «Skavlan» forteller tydelig at nedturen fortsatt sitter i; der blir det tårevått når hun forteller om hvordan det var å lese aviskommentarer like etter seieren som hevdet at hun ikke var prisen verdig.

Kvelden var i utgangspunktet et livshøydepunkt for henne.

– Da Marcus og Martinus leste opp begrunnelsen til «Årets Spellemann», og jeg skjønte det var meg de snakket om, kjente jeg bare frysningene gjennom hele kroppen. Det var så utrolig stort. Jeg var så stolt, det var så uventet. Jeg følte meg som kongen av verden, sier hun til «Skavlan».

Vant til å være tøff

Smeplass forteller at de gikk i gang med feiringen etterpå, men så sjekket hun mobiltelefonen.

– Det første jeg ser er en kronikk, eller flere egentlig, der det står at det ikke var fortjent. Folk hadde veldig sterke meninger om at jeg vant den prisen. Så det var det første jeg møtte, egentlig. Sånn jeg oppfattet det var folk ganske provosert.

På kort tid gikk artisten fra å være så stolt som det går an å bli, til full krasjlanding.

Festen etter Spellemannprisen husker hun spesielt godt.

– Man er vant til at man alltid skal være så tøff, det skal synes at alt går så bra. Jeg husker jeg bare var helt knust. Men jeg måtte fortsette med drinken og lot som alt var bra. Jeg danset hele kvelden, men jeg ville egentlig bare hjem og gråte. Jeg har aldri sagt det før, og jeg synes det er veldig vanskelig å si. Men det var ganske tøft, sier Smeplass med tårer i øynene.

Gretne gubber

Fredrik Skavlan spør om hun kunne tenkt seg å heller fått prisen senere i karrieren.

– Nei, jeg har tenkt at jeg ikke skal legge ansvaret på meg. Jeg skal være stolt over at jeg fikk den. Og så tror jeg musikkbransjen har endret seg litt. Før tok det kanskje lenger tid å bygge opp og få et pang-år. Jeg var så heldig å få det tidlig. Og det skal ikke de gretne gubbene av noen musikkjournalister få ta fra meg.

BEDRE NÅ: Astrid S har fortalt VG at mange kom bort til henne på gaten og sa at Spellemannprisen var fortjent.

I forbindelse med at hun har over en milliard strømminger på Spotify totalt, får Smeplass spørsmål om hun unner seg noe luksus.

– Nei. Eller, jeg gjorde det en gang. Da ringte jeg mamma og spurte om ikke jeg kan sette av litt penger og kjøpe en fin veske. Jeg dro og fant en designerveske på salg. Det var første gang jeg hadde brukt så mye penger på noe, så jeg fikk et utrolig kick, sier hun.

Spydde i vesken

– Og så skulle jeg spille på en av de største festivalene i Norge, jeg hadde gledet meg lenge. Så gikk det så sykt bra, det var noe av det gøyeste jeg har gjort. Så jeg gikk rundt med vesken, jeg var på toppen av verden. Så ble jeg kanskje litt for glad, var litt for full, det ble litt for mye. Så jeg endte opp med å spy i vesken, sier hun til latter fra salen.

– Hvorfor det?

– Jeg gikk jo rundt med den. Men det var en bokstavelig talt en dyr lærepenge. For det å ha en nummer en-låt, eller ha en dyr veske, det er ikke så viktig for meg. Det viktige er at familien er der, og å se de folkene som synger med på musikken min. Og det var en ganske god lærepenge, egentlig. Men jeg har ikke fått brukt den vesken noe mer, da.