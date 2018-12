KJENDISKVINNER: Jessica Simpson (t.v.) og Natalie Portman, begge avbildet tidligere i år. Foto: AFP

Jessica Simpson i strupen på Natalie Portman

Popstjernen Jessica Simpson (38) raser mot Natalie Portman (37) etter at filmstjernen omtalte et av hennes gamle bikinibilder.

Publisert: 05.12.18 20:06 Oppdatert: 05.12.18 20:48

« Jeg ble skuffet i morges da jeg leste at jeg «forvirret» deg ved å ha på meg en bikini i et bilde som ble publisert mens jeg fortsatt var jomfru i 1999 », starter Jessica Simpson et langt innlegg på Twitter .

Hun sikter til at Portman i et ferskt intervju med avisen USA Today mimret tilbake til sin egen ungdomstid.

– Jeg husker hvordan det var å være tenåring og se Jessica Simpson på forsiden av et blad med sitatet «Jeg er jomfru» – iført bikini. Det forvirret meg. Jeg skjønte ikke hvilket budskap hun hadde til meg som kvinne, som jente, lyder det fra Portman.

Det får altså Simpson til å se rødt.

« Som offentlige personer vet vi begge at vi ikke alltid har full kontroll over bildene våre til enhver tid, og at bransje vi tilhører, ofte forsøker å definere oss og sette oss i bokser. Uansett – jeg er oppdratt til å være meg selv og hedre alle måter kvinner ønsker å uttrykke seg på », skriver popartisten.

Hun fortsetter med klar tale:

«Derfor har jeg alltid vært av den oppfatningen – og er det fortsatt – at det å være sexy i en bikini og stolt av kroppen min, ikke er synonymt med å ha sex ».

Simpson sier videre i posten at hun alltid har likt å være et forbilde for kvinner, og et eksempel på at man kan se ut som de vil, kle seg i det de ønsker og ha sex eller ikke med hvem de måtte velge.

« Makten ligger hos oss som individer », skriver den amerikanske sangeren før hun runder av med et skikkelig spark mot den israelskfødte, Oscar-belønnede filmstjernen :

« Jeg har aldri hatt for vane å kaste skam over andre kvinner og deres valg. I denne tiden med «Time’s Up»-kampanjen og all den gode jobben du har gjort for kvinner, så oppfordrer jeg deg til samme holdning ».

Portman har så langt ikke svart på Simpsons utspill.

Simpson er i disse dager høygravid med barn nummer tre . Portman ble mamma for andre gang i fjor .

