KISTEN: Et stort bilde av Lill-Babs er plassert foran kisten, og en rekke blomsterkranser pryder kirken. Foto: Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN

Familie og venner følger Lill-Babs til graven

Publisert: 28.05.18 11:57 Oppdatert: 28.05.18 12:57

MUSIKK 2018-05-28T09:57:48Z

Et stort antall sørgende har samlet seg i Järvsö kirke, hvor Lill-Babs skal få sitt aller siste hvilested.

I dag blir Lill-Babs gravlagt ved kirken i hjembygden Järvsö. Mange flagg veier på halv stang. Solen skinner fra nesten skyfri himmel for den svenske legenden, som kan skilte med en mer enn 60 år lang karriere.

Aldri før har Järvsö arrangert en så stor begravelse. Kirken, som rommer 950 mennesker, har holdt av 350 plasser til stjernens nærmeste krets, ellers er den åpen for alle.

100 kranser omringer kisten, som er i hvitt tre.

– Det kommer til å bli en veldig høytidelig og fin stund, hvor barnebarna også skal være delaktig, uttalte presten Malin Näsman til Expressen før seremonien, som startet kl 12.

Organisten spilte Quincy Jones-låten «The Midnight Sun Will Never Set» innledningsvis. Eksmannen Lasse Berghagen leste diktet «Nu».

– Kjære Barbro, et dikt fra meg til deg, sa han før han rundet av med «Tack, Barbro».

– Jeg har naturligvis sorg i hjertet, samtidig som det er en sorg jeg har levd med siden hun gikk bort. Men det er også en gledens dag når vi ser hvor mange som er møtt fremfor å hylle henne. Hun er nok glad der hun sitter i himmelen og ser på, sa Berghagen til Expressen før seremonien.

– Hun var unik, la han til.

Berghagen var gift med Lill-Babs fra 1965–1968. Hun giftet seg i 1969 med norske Kjell Kaspersen, men de ble skilt i 1973.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tommy Nilsson sang i kirken, skriver Aftonbladet . I tillegg tonet Lill-Babs’ egen stemme tone ut gjennom høyttalerne under seremonien i form av sangen «Den Gyllene Vägen».

Datteren Kristin Kaspersen leste utdrag fra «Profeten», et forslag hennes far skal ha kommet med. Kjell Kaspersen ga nemlig et eksemplar av boken til Lill-Babs etter at de giftet seg. Lill-Babs valgte å gi den videre til datteren da hun begynte på videregående, skriver Expressen .

– Jeg elsker deg, mamma, sa Kristin Kaspersen etter høytlesningen.

Linda Olofsson fremførte låten «Älska Mig» og Jörgen Åberg sang «Kärleken». En rekke salmer ble også sunget i kirken.

Blant kjendisvennene som tidlig meldte sin ankomst til begravelsen, var Pernilla Wahlgren, Charlotte Perrelli, Robert Wells og Magnus Carlsson.

Etter seremonien skal familien bære kisten ut. Etter nedsenkingen får allmennheten mulighet til å legge blomster på graven. Lill-Babs’ mor, Lill-Brita Svensson, er gravlagt på samme kirkegård. Hun gikk bort i 2007 – 90 år gammel.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Lill-Babs skal ha hatt ett spesifikt ønske angående sin egen begravelse, som at blomstene skulle kjøpes hos den lokale blomsterhandelen.

Helene Wärholm, som jobber i blomsterhandelen i Järvsö, har tidligere uttalt til svenske P4 at hun vet akkurat hvordan Lill-Babs ville ønsket det.

– Mye hvitt. Hun elsket hvite blomster og rosa blomster. Det blir roser, peoner og liljekonvalj.

I går inviterte døtrene Monica Svensson, Malin Berghagen og Kristin Kaspersen til en minnegudstjeneste for allmennheten i Storkyrkan i Stockholm – på den svenske morsdagen. Søndag kveld, på «Mammagalan», fremførte Carola Lill-Babs låt «Du är publiken».

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Barbro «Lill-Babs» Svensson døde 3. april . Hun ble 80 år gammel, og bortgangen skjedde forholdsvis brått. En måned tidligere ble den folkekjære artisten lagt inn på sykehus for akutt hjertesvikt . Der oppdaget legene at hun led av en akutt og ondartet form for kreft. Fra da gikk det raskt nedover.

« Vår elskede mamma, mormor, gammelmormor, søster, svigermor, moster, faster har etterlatt oss i stor sorg og savn etter kort tids sykdom », sto det i dødsannonsen.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Datteren Kristin Kaspersenskrev på Instagram etter morens dødsfall:

«Vår kjære mor, søster, bestemor, oldemor og tante har nå gått bort fredelig etter kort tids sykdom. Hennes hjerte har slått mange vakre slag for publikum, familie, kolleger og venner, men nå får det hvile» .

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Barbro Svensson rundet år 9. mars i år, men på grunn av sykehusinnleggelsen ble den planlagte bursdagsfesten kansellert.

Lill-Babs ble født i Järvsö i 1938 og har siden 50-tallet vært en av Sveriges mest elskede artister. Også her i Norge har hun vært svært populær. Etter å ha sunget i radioprogrammet «Morgonkvisten» i 1954, ble hun oppdaget av musikkprofil og sin første manager, Simon Brehm, som for alvor hjalp henne til å få fart på karrieren i Stockholm.

Fem år senere fikk hun sitt store folkelige gjennombrudd med «Är du kär i mig ännu Claes-Göran?».

Artistnavnet fikk hun også av Simon Brehm. Ifølge Wikipedia var navnet koblet til den den gang mer kjente svenske sangeren Alice Babs. Lill-Babs ga ut sin første plate i 1954.

I 1961 vant hun den svenske Melodifestivalen, Sveriges versjon av Melodi Grand Prix.

Hun har gitt ut 16 album, den siste i 2005: «Här är jag». Hun var aktiv til det siste.