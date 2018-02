PAR: Tommy Lee og Brittany Furland på Streamy Awards i Beverly Hills i fjor. Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES

Tommy Lee gifter seg igjen

Publisert: 14.02.18 20:38

MUSIKK 2018-02-14T19:38:38Z

Mötley Crue-rocker Tommy Lee (55) har forlovet seg med 24 år yngre Brittany Furland (31).

Paret kunngjør i sosiale medier at de i dag – på valentinsdagen – har sagt ja til å gifte seg med hverandre.

« Vel, dette slår i hvert fall sjokolade! Si hei til kommende fru Lee », skriver Lee under et bilde av ringene til seg og kjæresten på Instagram.

Også Furlan, komiker og Vine-kjendis, sprudler av lykke:

« Den beste dagen i livet mitt!!!!. Kan ikke vente med å tilbringe resten av livet med min aller beste venn », lyder det fra 31-åringen på Twitter.

De to har vært kjærester siden i fjor sommer.

Mens ekteskapet blir det første for Furlan, prøver Lee lykken for fjerde gang. Han har tidligere vært gift med Pamela Anderson (50), Heather Locklear (56) og Elaine Bergen (48). Han har to sønner med førstnevnte.

Lee forlovet seg også i 2014 med 21 år yngre Sofia Toufa – men de to nådde aldri til alters.