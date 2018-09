GNISTER: Det Norske Kammerorkester gnistret med en meget uttrykksfull Terje Tønnessen på lederplass, mener VGs anmelder. Foto: Det Norske Kammerorkester

Konsertanmeldelse «Solistisk festaften»: Det skreddersydde uttrykket

MUSIKK 2018-09-18T22:04:13Z

Når Bent Sørensen skriver for Leif Ove Andsnes og Tine Thing Helseth, er det nesten nødt til å bli bra.

Tori Skrede

Publisert: 19.09.18 00:04

«Solistisk festaften»

Med Leif Ove Andsnes og Tine Thing Helseth

Det Norske Kammerorkester med Per Kristian Skalstad, dirigent og Terje Tønnessen, kunstnerisk leder

Universitetets Aula

5

Den danske komponisten Bent Sørensen fyller 60 år, og dét ble blant annet markert med fremføring av to av konsertene hans i Aulaen tirsdag kveld. Og ikke nok med det: Klaverkonsert nr. 2 med tilnavnet «La Mattina» og trompetkonserten er skrevet til henholdsvis Leif Ove Andsnes og Tine

Thing Helseth, og det var de de som spilte. Den svenske stjerneklarinettisten Martin Fröst hadde meldt sykdomsforfall, men Helseth var en glimrende erstatning sammen med Det Norske Kammerorkester.

Og en flott kveld ble det. Bent Sørensens musikk er en genuin og veldig særpreget blanding av gammelt og nytt, og dét kom ikke minst fram i klaverkonserten.

Første sats starter i mørket, med dype pianoklanger med noen spor av en Bach-koral som definitivt er pakket inn i et lett dissonerende klangteppe i orkesteret. Men så stiger det, klangene blir lysere, musikken raskere og ender til slutt opp med en rondoaktig prestosats der klangene åpner seg i skinnende konsonanser. Ifølge programheftet var det musikalske utgangspunktet for dette en natt Sørensen og Andsnes tilbrakte sammen på en pianobar i Wien.

Og det er ikke tvil om at denne musikken er skrevet for Andsnes og hans nyanseringsevne og klangbeherskelse. Det skulle kanskje bare mangle, med dette ble en form for musikalsk symbiose som man ikke så ofte opplever maken til.

Kammerorkesteret bidro selvfølgelig også til det utsøkte, helhetlige uttrykket og den flotte opplevelsen. Trompetkonserten for og med Tine Thing Helseth hadde et ganske annet uttrykk.

Fra start opererte trompeten dempet mens orkesteret sto for støyflater med mange slags måter å lage lyd på. Det var spennende, og Tine Thing Helseth fikk definitivt bevist sin virtuositet. Hun er en stjerne. Og som ikke dette var nok var det også Bent Sørensen som hadde satt sammen resten av programmet, som var atskillig mer kjent for den fullsatte salen. Men Mozarts «Eine kleine Nachtmusik» kan man ikke høre for ofte, og Det Norske Kammerorkester gnistret med en meget uttrykksfull Terje Tønnessen på lederplass.

Sørensens kuratortanke var å starte konserten med natten og nachtmusiken, for så å gå videre til morgenen med klaverkonserten «La Mattina» og videre til Haydns symfoni nr. 7 i C-dur. Velspilt med et den også, og da trompetkonserten med Helseth som liksom skulle representere kvelden, kom, var vi kommet rundt. Tanken bak var tydeligere enn det klingende resultatet, men dét var ikke så farlig heller.

Det beste var uansett konsertene der vi fikk oppleve musikk av en av vår tids mest toneangivende komponister skreddersydd for to av de mest særpregede solistene våre.