GIKK BORT: Sulli. Foto: Jang Se-young/Newsis

K-popstjernen Sulli (25) funnet død i sitt hjem

Var med i populært sørkoreansk band, og mye utsatt for hets på nett.

Nå nettopp







Choi Jin-ri, kjent under artistnavnet Sulli, ble mandag funnet død i sitt hjem i nærheten av Seoul.

Sørkoreansk politi opplyser til BBC at dødsårsak ikke er fastslått. Dødsfallet etterforskes, men det skal ikke være mistanke om noe kriminelt.

Sulli var medlem i K-popgruppen f(x) fra 2009 til 2014. Da tok hun en pause som var ment å vare i ett år, men i 2015 ble det klart at hun trakk seg på permanent basis.

25-åringen skal ha blitt utsatt for massiv hets på nett. Flere medier melder at dette var årsaken til at hun trakk seg fra f(x).

Sulli hadde over seks millioner følgere på Instagram. På nettet er det mange fans som sørger over tapet av den unge kvinnen.

Ifølge BBC var hun også kontroversiell i hjemlandet som følge av at hun ved flere anledninger ikke dekket til brystene.

Sulli hadde etablert seg som skuespiller før hun begynte i f(x), som ble en av de første internasjonalt anerkjente K-popgruppene.

De siste årene jobbet hun mest som skuespiller. I juni slapp hun sin første singel som soloartist.

Publisert: 14.10.19 kl. 13:05







Mer om