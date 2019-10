SVIGERDATTER: Hailey Bieber, her på et moteshow i Malibu i juni, har sjarmerte svigermor i senk. Foto: ETIENNE LAURENT / EPA

Biebers mamma overlykkelig over svigerdatteren

Pattie Mallette (44) kunne ikke vært mer fornøyd med sønnens valg av kone.

Justin Bieber (25) giftet seg for andre gang med modellen Hailey Bieber (22) tidligere denne uken. Paret har allerede vært mann og kone på papiret i et helt år, men først nå har de hatt den kristne rammen rundt det hele – etterfulgt av det som skal ha vært en storslått feiring med fest og venner.

Mange av Biebers fans har fortsatt vanskeligheter med å slå seg til ro med at det er Hailey som popstjernens utkårede, og ikke gamleflammen Selena Gomez (27).

Men Biebers mor er henrykt.

«Du har sannelig bitt velsignet med en VAKKER kone, sønnen min. BÅDE PÅ UTSIDEN OG INNSIDEN. Jeg tror ikke jeg kunne valgt en mer perfekt match for deg», skriver hun i kommentarfeltet under en av sønnens poster på Instagram lørdag, der han delte romantiske videoklipp av seg og Hailey.

Klippene inngår i musikkvideoen til låten «10.000 Hours», som er et samarbeid med country-duoen Dan + Shay. Det er første gang han bruker Hailey i en musikkvideo.

Kanadiske Pattie Mallette, som bare var 19 år da hun fødte Justin, fortsetter:

«Dere er en gave til hverandre. Jeg er takknemlig og konstant ydmyk over all kjærligheten og velsignelsene Gud overøser dere begge med. Mammas hjerte er fullt. Ok, her er vi i gang igjen», skriver hun – etterfulgt av flere gråte-emojis.

Men det er altså gledestårer det er snakk om. Biebers mamma har selv 1,9 millioner følgere på Instagram.

NÆRE: Pattie Mallette og Justin Bieber på en prisutdeling for noen år siden. Foto: JONATHAN ALCORN / X02898

