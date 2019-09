ARRESTERT: 28 år gamle artisten som egentlig heter Willie Maxwell er ifølge AP siktet for tre tilfeller av vold. Blant annet skal han ha slått ned en parkeringsvakt. Foto: Charles Sykes / Invision

Norges-aktuell rapper arrestert for vold

Rapperen Fetty Wap ble søndag morgen arrestert etter å ha gått til angrep på tre hotellansatte i Las Vegas.

Nå nettopp







Det skriver Los Angeles Times tirsdag.

Fetty Wap skal etter planen ut på Europa-turne i disse dager og skal blant annet opptre på Rockefeller i Oslo 11. september.

Den 28 år gamle artisten som egentlig heter Willie Maxwell er ifølge AP siktet for tre tilfeller av vold, blant annet skal han ha slått ned en parkeringsvakt. Voldsdømt

les også Rapper XXXTentacion skutt og drept

Ifølge ABC News er han nå løslatt i påvente av fastsettelse av dato for rettssak.

Fetty Wap var i 2016 nominert til to Grammy priser. Samme år vant han Billboard Music Awarad og MTV Music Award.

les også A$AP Rocky før domsavsigelsen: – Be for meg

Dette er ikke første gang han er i konflikt med loven. I 2017 ble han arrestert for promillekjøring etter ble stoppet av politiet for å ha kjørt i 160 km i timen i bydelen Brooklyn i New York.

Fetty Wap har seks barn med syv forskjellige kvinner

Publisert: 03.09.19 kl. 22:27







Mer om