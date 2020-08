BLANT KVELDENS FAVORITTER: 19 år gamle Vegard Bjørsmo fra Karasjok slo til med joik i «Stjernekamp». Foto: NRK/Helene Amlie

Sesongpremiere på «Stjernekamp»: – En stjerne er født

NYDALEN (VG) Dommerne og seerne lot seg imponere stort av Vegard Bjørsmo sin versjon av «Elle».

Nå nettopp

– Nå føler jeg at det var noe guddommelig i rommet. Tusen takk for at jeg fikk oppleve dette, lød tilbakemeldingen fra en tydelig rørt gjestedommer Maria Mena.

19 år gamle Vegard Bjørsmo fra Karasjok er årets yngste deltager. Under sesongpremieren av «Stjernekamp» hedret han samisk musikk med låten «Elle», som opprinnelig er skrevet av Mari Boine.

– Altså, jeg vet ikke hva som skjer i Finnmark, utbrøt dommer Mona B. Riise.

– En stjerne er født. Jeg er sikker at vi ser deg hele veien, dette var nydelig, konkluderte hun.

les også VG anmeldte «Stjernekamp» – låt for låt

Til VG sier Bjørsmo at han ikke hadde forventet den mottagelsen han fikk.

– Det betyr mye for meg, men når jeg ser andre gråte blir jeg selv veldig rørt. Og når de kom med så fine ord så ble jeg litt blank i øynene, sier han og beskriver det å stå på scenen lørdag kveld for «euforisk».

Som to av «Stjernekamps» tidligere vinnere, Ella Marie Hætta Isaksen og Bilal Saab, har også Bjørsmo gått musikklinjen på Alta videregående skole. Han har også fått noen tips fra fjorårets vinner, kunne han røpe.

– Jeg vet hvor bra de begge gjorde det på «Stjernekamp», men hvis jeg skal sammenligne meg med det, så går det galt. Jeg må kjøre mitt eget løp, de gjør jo sine egne ting nå. Nå er det min tur til å delta i konkurransen, sier han.

les også Dobbelt rammet «Stjernekamp»-vinner Bilal Saab: – Corona har vært drit for min del

Fra joik til hip hop

I høstens første program fikk deltagerne vise seg frem i sjangeren de vanligvis opererer i.

VG vurderte opptredenene fortløpende: Se alle terningkastene her.

Vegard Bjørsmo, Ingeborg Walther og Knut Marius Djupvik fikk flest stemmer. Sistnevnte, som fikk æren av å starte hele showet, hadde på forhånd bestemt seg for å starte med et smell.

– I kveld fremførte jeg en låt med mye trøkk, og med mål om å komme så nær taket som mulig, uten å gå gjennom. Videre i programmet håper jeg at jeg klarer å være variert og fylle de roller som sjangrene krever, og vise at jeg er en artist som kan by på mange forskjellige falsetter i musikken. Klarer jeg det, skal jeg være fornøyd, sier Djupvik til VG.

GA ALT: Knut Marius Djupvik fremførte «With A Little Help From My Friends» i høstens første program. Foto: NRK/Helene Amlie

Og dommerne var svært fornøyde allerede etter kveldens første opptreden:

– Mange sier at de har en ekstra mage til dessert, du har et ekstra gir til show. Når jeg ikke trodde at du kunne gi mer energi, så kom det et nytt «level». Jeg er fan, erklærte Mena fra dommerstolen.

Med valgfri sjanger bydde høstens første sending på et spenn av låter, fra pop og rock til joik, rap, country og soul.

Myra rappet seg plettfritt gjennom låten «Super Bass» av Nicki Minaj lørdag kveld. Selv om adrenalinet kicket inn under selve opptreden, husker hun godt dommerens kommentarer i etterkant.

RAP: Myra Regina Tucker fremførte låten «Super Bass» av Nicki Minaj. Foto: NRK/Helene Amlie

– Det var digg å høre at Maria Mena mente at jeg var «skummelt sexy», det takker jeg ydmykt for. Jeg digger at jeg kunne komme inn her som den jeg er, i min egen sjanger. Jeg er glad i å lage show, sier hun og legger til:

– Selv om jeg først og fremst er hip hopper og rapper, så er «Stjernekamp» en god trening for meg. Det blir spennende å prøve seg på alle sjangrene, jeg har allerede lært mye, sier hun og legger lattermildt til at opera blir «kinkig».

Slik blir programmene utover høsten: Program 1, 29.8 Egen sjanger

Program 2, 5.9 Melodi Grand Prix

Program 3, 12.9 Country

Program 4, 19.9 Opera

Program 5, 26.9 Norsk på norsk

Program 6, 3.10 Hip hop + gruppeoppgave

Program 7, KORK-kveld: Storband + film- og musikalklassikere

Program 8, Stadionrock + listepop

Program 9, Disco + duett med tidligere Stjernekamp-artist

Program 10, 31.10 Finale Vis mer

Publisert: 29.08.20 kl. 23:42

Les også

Mer om Stjernekamp

Fra andre aviser