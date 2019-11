SAMME GAMLE: Glam, Teeny, Flash og Sporty i Wig Wam gjenoppstår under neste sommers Tons of Rock-festival etter syv år i dvale. - Rocken er blitt så pretensiøs - det er på tide å bringe smilet tilbake, mener Åge Sten Nilsen. Foto: Fredrik Arff

Wig Wam gjør comeback etter syv år

Store nyheter fra Åge Sten «Glam» Nilsen på hans egen 50-årsdag; Wig Wam gjenforenes, syv år etter at bandet imploderte og gikk over i rock-historien.

Nå nettopp

Gjenforeningen skjer på Tons of Rock-festivalen på Ekebergsletta i Oslo neste sommer. Da er det syv år siden Wig Wam-medlemmene har hatt noe med hverandre å gjøre.

– Under en mini-turné i 2013 opphørte bandet å eksistere - brått, uventa og uplanlagt. Siden har ingen av oss sett seg tilbake, men nå har Glam søkt om å leie kroppen min igjen, sier Åge Sten Nilsen til VG.

les også Full krangel om Beatles-show

– Hva skjedde i 2013?

– Nei, det var ei boble som sprakk. Og sprekken var godt på overtid. Det var veldig mye turnering, veldig mye press. Jeg tror ikke folk egentlig skjønner hvor tøft det kan være, sier han.

Glam innrømmer at turnélivet i perioder slet hardt på helsa, både psykisk og fysisk.

les også Åge Sten «Glam» Nilsen i ny «supergruppe»

– Jeg gjør noen akustiske konserter av og til. Da forteller jeg jo historier fra tiden med Wig Wam, blant annet om Kong Cognac. Han brukte jeg som krykke en periode, han sto alltid og venta på Glam, han! Men nå har det vært full rehab og anger management - jeg er i top shape!

les også Åge Sten Nilsen har funnet kjærligheten: – Det er veldig deilig å være forelsket igjen

Toppformen kan også ha noe med trønderske kvinnfolk å gjøre, forstår vi.

– Ja, jeg fant meg ei trønderpi’. Så nå har jeg flytta til Melhus og blitt trønder, sier den opprinnelige østfoldingen som ser frem til å møte sine gamle venner Teeny (Trond Holter), Flash (Bernt Jansen) og Sporty (Øystein Andersen) igjen.

– Det blir en spesiell følelse å gå inn i øvingslokalet igjen. Samtidig - når avslutningen ble så brå sist - er det hyggelig å gå videre med Wig Wam og se oss litt tilbake, både for oss og fansen, og minnes de bra stundene. Bandet er et viktig kapittel i våre liv, sier han.

les også Her mottar TNT-vokalist Tony Mills en siste heder – ni dager før sin død

Åge Sten Nilsen - som også var med i høstens «Stjernekamp» på NRK - har hatt mange prosjekter etter den forrige Wig Wam-kollapsen. Mest kjent er nok Queen-prosjektet «The Show Must Go On» som han har spilt i 10 (!) år og som toppet seg med et nær utsolgt Oslo Spektrum for en drøy uke siden.

les også Åge Sten Nilsen ute av «Stjernekamp»

– Jeg tror jeg må ha spilt for sånn rundt 650.000 mennesker til sammen. I utgangspunktet skulle vi bare ha fem forestillinger i Fredrikstad, men så balla det på seg. Spektrum var stort. Jeg tenkte egentlig ikke på det før jeg sto på scenen der; oh shit, det var svært! ler han.

– Men jeg kan ikke holde på med det showet i det uendelige, heller. Jeg må få utløp for andre ting jeg har i hodet også.

les også Wig Wams drømmeår

Åge Sten Nilsen gir mye av æren for Wig Wams gjenforening til MGP-general Stig Karlsen.

– Stig har gjort mye for oss, helt fra han var leder for Kiss Army Norge og dro oss inn på flere Kiss-events etter at Kiss-fansen også omfavnet oss. Kiss og Wig Wam er jo litt fra samme støpeskje. Det var han som begynte å ringe rundt og ymte frempå om vi ikke skulle finne på noe igjen, forteller han.

DEN GANG DA: Wig Wam avbildet i 2010. Foto: Anne Romslo

– Sakte, men sikkert tok vi opp kontakten igjen. Var det kjemi? Var vi fremdeles venner? Og da tilbudet kom fra Tons of Rock, sa vi ja.

les også Åge Sten Nilsen drakk og røykte på scenen i Moskva – fikk 20.000 i bot

– I dag fyller du 50 - gratulerer med dagen! Har du noe forhold til et slikt tall?

– Nei, egentlig ikke. Synes ikke det er lenge siden jeg ble 20, jeg! Men det er vel sånn at man med alderen blir litt klokere, litt mer forstandig og litt mer lykkelig. At man vet bedre når man må sette foten ned og ikke ta med seg scenen hjem.

– Det blir med andre ord ingen feiring med Kong Cognac i kveld?

– Nei du, det skjer i rolige former. Heller sjampis. Sjampis og spa!

Publisert: 22.11.19 kl. 09:01

Mer om