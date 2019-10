STJERNE: Kurt Cobain på et udatert bilde fra Nirvana-tiden. Foto: AP

Kurt Cobains uvaskede strikkejakke solgt for tre millioner kroner

Den grå jakken Nirvana-frontfigur Kurt Cobain var iført da han spilte inn «MTV Unplugged» i New York i 1993, er solgt på auksjon for 334.000 dollar.

Cardiganen skal dermed være det dyreste strikkeplagget noensinne solgt på auksjon, ifølge BBC. Mohairjakken gikk under hammeren i New York på lørdag, for 334.000 dollar, eller drøye tre millioner norske kroner.

Ifølge auksjonshuset er jakken, komplett med flekker og sigarettmerker, ikke vasket siden Cobain hadde den på seg sist.

SOLGT: Både gitaren og jakken til Kurt Cobain ble solgt i helgen. Her er eiendelene utstilt på Hard Rock Café i New York i forkant. Foto: JOHANNES EISELE / AFP

Også artistens spesiallagde Fender Mustang-gitar som han brukte på Nirvanas In Utero-turné var til salgs, og gikk for 340.000 dollar.

Kurt Cobain ble et ikon, men slet med avhengighet og depresjon og tok sitt eget liv i 1994, da han var 27 år gammel.

– Kurt kom til et punkt i livet hvor han følte at han måtte ofre hele seg, alt han sto for. Rett og slett fordi han opplevde at det krevde en hel verden av ham. Jeg tror det var den utløsende faktor til at han ikke ønsket å være blant oss lenger. Han opplevde at alle ville ha det bedre uten ham, har datteren Frances Bean Cobain sagt i et intervju med Rolling Stone.

HULL: Det er blant annet brennmerker i mohair-cardiganen. Foto: JOHANNES EISELE / AFP

