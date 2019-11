JERNJOMFRUENE KOMMER: Bruce Dickinson, slik fansen liker å se ham, her fra Bergen i 2014. Neste sommer er de på plass under Tons of Rock. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Iron Maiden til Tons of Rock

De britiske metal-legendene inntar Ekebergsletta i Oslo neste sommer.

– Det er det ultimate drømmebandet for Tons of Rock, sier festival- og booking-manager Jarle Kvåle i en pressemelding.

Tons of Rock-festivalen flyttet i sommer fra Fredriksten festning i Halden til Ekebergsletta, med stor suksess, skal vi tro festivalsjefen som kaller årets festival for en «eventyrlig suksess».

– Vi doblet antall publikummere, og den nye arenaen på Ekeberg var optimal, sier han i pressemeldingen.

Den 25.juni neste sommer, altså i god tid før Norway Cup-deltakere oversvømmer Ekebergsletta, kan Iron Maiden oppleves på sletta over Oslo sentrum. Men det er mer å se frem til, for Tons of Rock har allerede sikret seg flere godbiter.

Norske Dimmu Borgir, som imponerende nok havner høyt på Billboards albumliste hver gang de gir ut plate, er også bekreftet. Det samme er amerikanske Disturbed, franske Gojira og brasilianske Sepultura.

Backstreet Girls tar også turen opp på Ekebergsletta fra Oslo østkant.

Iron Maiden er ett av de hardeste, lengstlevende og mestselgende metal-bandene i historien. Neste sommer er det 45 år siden bassist Steve Harris startet bandet i det små i 1975, men det tok ordentlig av først da Bruce Dickinson erstattet Paul Di’Anno bak mikrofonen på tampen av 1981. Året etter kom et av metalhistoriens mest innflytelsesrike album ut, «Number of The Beast».

Iron Maiden har vært i Norge en rekke ganger og har et varmt og nært forhold til sine fans, ikke minst fordi Bruce Dickinson også er pilot og jevnlig frakter fans fra spillested til spillested i Iron Maidens Flight 666.

