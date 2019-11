SLITER: På grunn av smerter i skulderen må Freddy Kalas avlyse en av julekonsertene i Drammen. Foto: Krister Sørbø

Sliter med smerter - avlyser julekonsert

Freddy Kalas avlyser en konsert i Drammen 14. desember. Årsaken er smerter etter en operasjon i skulderen.

Det melder artisten selv på Facebook. Der skriver Freddy Kalas at han i en lengre periode slitt med en vond skulder som har hoppet ut av ledd i tide og utide.

– Skulderen er nå operert, men jeg sliter fortsatt med smerter og er nødt til å holde meg helt i ro og begrense all aktivitet.

14 desember skulle Kalas etter planen holde to konserter vi Drammen. En familiekonsert - og en deretter en konsert for de over 18 år. Det er den siste konserten han nå må avlyse.

Freddy Kalas ble nærmest en norsk suksesshistorie over natten da han slapp «Pinne for landet» i 2014. Låten lå på VG-lista i 24 uker, med førsteplassen som beste notering. Siden har hitlåtene «Jovial» og «Feel da Rush» kommet på løpende bånd.

– Jeg er derfor veldig lei meg for å måtte avlyse 18-års konserten i år. Jeg vil fortsatt gjennomføre familiekonserten og håper å se dere alle der, skriver Kalas videre på Facebook.

Til VG i sommer fortalte Freddy Kalas om hva som skjedde og hvordan han opplevde det da han fikk skulderen ut av ledd første gang under en konsert.

– Den verste konsertopplevelsen var da jeg fikk skulderen ut av ledd foran 1500 russ. Det var første gangen som Freddy Kalas, fortalte Fredrik Auke som han egentlig heter.

Hendelsen skjedde da 29-åringen skulle løfte armen i været for å få med seg publikumet – noe han fortsatt sliter med den dag i dag. Derfor må artisten holde mikrofonen tett inntil brystet, slik at den ikke skal få ytterligere belastninger.

– En liten brå bevegelse kan gjøre at den går ut av ledd igjen. Senen i armen har blitt så slitt at den er på sitt verste akkurat nå. Det er fare for at det skal skje med den andre armen også. Derfor må jeg opereres snart, fortalte han til VG den gangen.

