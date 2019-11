IKKE MER: Ungarske Joci Papai fremfører «Origo» i Eurovision i Kiev i mai 2017. Foto: Sergei Chuzavkov / AP

Ungarn trekker seg fra Eurovision

De oppgir ikke hvorfor de trekker seg, men anonyme kilder hos Ungarns rikskringkaster hevder det er på grunn av sangkonkurransens tette forbindelse til «homokultur».

Det er den britiske avisen The Guardian som har snakket med en kilde i Ungarns rikskringkaster MTVA.

Vedkommende hevder at selv om de internt ikke har fått oppgitt noen grunn for hvorfor de trekker seg fra Eurovision - eller Melodi Grand Prix som konkurransen også er kjent som - er oppfatningen blant de ansatte at det henger sammen med konkurransens assosiasjon med LHBTIQ-kultur.

LHBTIQ er en samlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, intersex og skeive. For å inkludere alle variasjoner av kjønnsidentitet brukes også LHBT+.

Anonyme kilder i MTVA sier også til det ungarske nyhetsnettstedet Index at den sannsynlige grunnen for at Ungarn dropper Eurovision, er at den anses som «for homo».

En talsperson for statsminister Viktor Orbán kalte Index-saken «fake news» på Twitter.

FLYTENDE KJØNNSUTTRYKK: Østerriske Conchita Wurst er ett av eksemplene på skeive kulturuttrykk i Eurovision. Her på den tyske nasjonale finalen i mars 2005. Foto: PETER STEFFEN / DPA

Heller ikke offentlig er det kommunisert noen grunn for at Ungarn ikke deltar i Eurovision neste år.

Ifølge The Guardian kommer beslutningen samtidig med en spredning av homofob retorikk i Ungarn. Orbán har lansert en «familie først»-politikk som retter seg mot å fremme tradisjonelle familier og øke fødselstallene.

Tidligere i år sammenlignet stortingspresidenten adopsjon for likekjønnsfamilier med pedofili, og en regjeringsvennlig TV-kommentator kalte Eurovision «en homoseksuell krigsflåte» og hevdet det ville styrke nasjonens mentale helse å droppe deltakelse.

– Det overrasket meg ikke. Det kommer fra organisasjonskulturen i MTVA, sier den anonyme allmennkringkasterkilden til The Guardian som også hevder at de blir oppfordret til å droppe dekning av LHBTIQ-rettigheter, med unntak av Budapest Pride én gang i året.

MTVA skriver i en uttalelse til Guardian: «I stedet for å delta i Eurovision Song Contest i 2020, vil vi støtte de verdifulle produksjonene skapt av de ungarske popmusikktalentene direkte.»

Ungarns nasjonale sangkonkurranse fortsetter i år, men vinneren vil i stedet opptre på flere nasjonale konserter og festivaler.

Den europeiske kringkastingsunionen som arrangerer Eurovision, EBU, sier det ikke er uvanlig at land har pauser i deltakelsen. Ungarn har også tidligere latt være å delta, men har deltatt hvert år siden 2011.

– Vi håper å ønske Ungarn velkomment tilbake til Eurovision-familien snart, sier de.

