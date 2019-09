Shawn Mendes og Camila Cabello svarer kritikerne med klinevideo

Pop-turtelduene Shawn Mendes (21) og Camila Cabello (22) bokstavelig talt gnir det inn.

Nå nettopp







Paret, som de siste ukene har fått masse oppmerksomhet for sin ferske romanse, pepres angivelig med refs for sin kysseteknikk. Det lar de ikke gå upåaktet hen.

– Altså ... Vi så på Twitter og andre steder at dere sa ting om måten vi kysser på, at det ser rart ut, og at vi kysser som fisker, sier kanadiske Mendes i et videoklipp han postet på Instagram i 07-tiden torsdag morgen – norsk tid.

– Det såret virkelig følelsene våre, skyter cubansk-amerikanske Cabello inn.

– Vi vil bare vise dere hvordan vi egentlig kysser, sier Mendes deretter – før de to begynner å kline heftig og nærmest spise opp hverandres munner.

Klippet avsluttes med en trillende latter fra Cabello.

les også Hollywoods heteste pop-par topper Billboard

Mendes har over 51 millioner følgere på Instagram. I løpet av den første timen hadde over 2,4 millioner trykket «liker» på videoen, mens 106.000 hadde kommentert. Responsen på posten er over fem ganger så stor som det Mendes vanligvis opplever når han legger ut noe på bildedelingstjenesten.

I skrivende stund har posten fått over syv millioner likerklikk og nær 200.000 kommentarer.

«Jeg tror denne videoen gjorde meg gravid», fleiper en kvinnelig følger.

«Er det sånn dere gjør det! Jeg har med andre ord alltid gjort det feil», lyder det fra en ung mann.

«Dette har brent seg fast i hjernen min for alltid», skriver en jente.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

PÅ SCENEN: Camila Cabello og Shawn Mendes på MTV Video Music Awards i NY i august. Foto: Doug Peters / Doug Peters

les også «Señorita» når førsteplass på Billboard: Norsk produsent står bak

Etter at Mendes og Cabello i sommer stormet hitlistene med duetten «Senorita», har det vært spekulert heftig på om paret også er kjærester. De to har spunnet opp under ryktene med å poste kjærlighetserklæringer og andre hint i sosiale medier.

For halvannen måned siden ble stjernene avbildet kyssende i vannet i Miami. Kyssebildet spredte seg med rekordfart på nettet.

Kort etter skrev Cabello «Jeg elsker deg!!!!» under en bursdagshilsen til Mendes. 22-åringen, som har nærmere 40 millioner følgere på Instagram, har i ettertid stengt kommentarfeltet under denne posten.

les også Camila Cabello til Shawn Mendes: – Jeg elsker deg!!!!

Under MTV Video Music Awards i New Jersey 27. august, vant paret pris for sitt låtsamarbeid, og de dampet opp scenen med het fremføring.

Likevel har ingen av dem gått offentlig ut og formelt bekreftet at de er et par. Den ferske videoen kan likevel ikke tolkes som så mye annet.

«Senorita» er spilt av over en halv milliard ganger på Spotify, og lå fem strake uker på toppen av VG-lista. Låten er produsert av blant andre norske Magnus August «Cashmere Cat» Høiberg (31).

Mendes har tidligere samarbeidet med norske Astrid S (22). Få et tilbakeblikk på det her:

Publisert: 12.09.19 kl. 12:07







Mer om